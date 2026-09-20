Con rezos y monaguillos: Así despiden en Huejutla al sacerdote Román de la Cruz, asesinado en Hidalgo

Una jornada de tristeza y exigencia de justicia marcó la despedida del sacerdote Román de la Cruz Hernández este domingo 20 de septiembre en la Huasteca hidalguense.

Vecinos, niños y feligreses de la comunidad de Santa Cruz se reunieron para despedir y recordar al sacerdote Román de la Cruz, quien perdió la vida de forma violenta el pasado 15 de septiembre.

Así fue el homenaje al sacerdote y las exigencias de justicia de los que asistieron.

🕯️Huejutla exige justicia por el padre Román



En la parroquia de Santa Cruz colocaron un altar en memoria del sacerdote Román de la Cruz Hernández, asesinado el 15 de septiembre.



La investigación continúa, pero aún no hay responsables identificados



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Peregrinación de niños y feligreses en Santa Cruz

Desde las primeras horas de este domingo, las calles del poblado de Santa Cruz, en el municipio de Huejutla, se llenaron de familias completas que salieron a recordar al religioso.

La caminata contó con la participación activa de niños y monaguillos vestidos con sus túnicas litúrgicas, acompañados por bandas de viento que tocaron música religiosa, rezos constantes e imágenes de la Virgen de Guadalupe.

Misa encabezada por el obispo de Huejutla

El recorrido culminó en el templo principal de la localidad, donde se realizó una ceremonia religiosa en su honor.

La misa fue encabezada por monseñor José Hiraís Acosta Beltrán, líder de la Diócesis de Huejutla.

En el lugar se reunieron habitantes y representantes de 32 localidades cercanas.

Los que asistieron recordaron que el padre Román llegó hace dos años a la zona, destacando por su trabajo para unir a los vecinos.

🕯️Con rezos y pancartas, despiden al padre Román



Niños, monaguillos y habitantes de Santa Cruz, Huejutla, #Hidalgo, realizaron una peregrinación para recordar al sacerdote asesinado el 15 de septiembre.



Exigen justicia y esclarecer el crimen



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Asesinan a sacerdote en el municipio de Lolotla

El crimen que conmocionó a la región ocurrió el pasado martes 15 de septiembre de 2026.

El sacerdote transitaba por el tramo carretero Tlolango-Tetlapayac, en el municipio de Lolotla, cuando fue atacado.

La Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un comunicado oficial donde condenó el hecho y expresó su solidaridad con la comunidad.

Exigen justicia por el homicidio del párroco

Durante todo el trayecto de la peregrinación, la petición principal de los asistentes fue la misma: que el caso no quede impune y que las instituciones correspondientes aclaren lo sucedido.

A pesar de las investigaciones que realiza la fiscalía en la zona, hasta ahora no hay reporte de personas arrestadas ni se ha determinado el móvil de la agresión.