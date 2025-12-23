¡Lluvia y frío en CDMX! Cúbrete porque lloverá y bajará la temperatura en estas alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que las condiciones de clima no darán tregua a la Ciudad de México (CDMX), ya que para el amanecer de este martes 23 de diciembre, se ha extendido la Alerta Amarilla debido a que la temperatura oscilará entre los 4 y 6 grados, acompañadas de una alta probabilidad de lluvias en diversas zonas del Valle de México.

Domina cielo nublado con #lluvias y chubascos ocasionales sobre la mayor parte de la ciudad. La madrugada del martes será #fría en las zonas de valle y muy fría en zonas del sur y poniente; se esperan lluvias ligeras vespertinas.



Mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/3TafxEyuJj — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 23, 2025

¿Qué se espera para el martes 23 de diciembre?

El reporte de las autoridades indica que el periodo de mayor riesgo por frío intenso se concentrará entre las 02:00 y las 08:00 horas del 23 de diciembre y las alcaldías que deberán extremar precauciones son las siguientes:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

A diferencia de días anteriores con frío seco, la entrada de humedad impulsada por los frentes fríos 22 y 23 favorecerá un cielo mayormente nublado durante el día.

Se prevén l luvias ligeras y chubascos dispersos por la tarde y noche, lo que incrementará la sensación térmica de frío y podría generar bancos de niebla en las zonas altas, reduciendo la visibilidad en carreteras como la México-Cuernavaca y la México-Toluca.

¡Será una noche lluviosa! 🌙⛈️



De acuerdo con información de @conagua_clima, para esta noche y madrugada del martes se prevé un escenario de lluvias en gran parte del país 🌧️⛈️, debido a canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, en combinación con el ingreso de… pic.twitter.com/xgoeIS73GI — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) December 23, 2025

¿Cómo protegerse del frío?

Ante la combinación de lluvia y bajas temperaturas, Protección Civil recomienda:



Cubrir nariz y boca: Para evitar la exposición directa al aire frío y prevenir enfermedades respiratorias.



Para evitar la exposición directa al aire frío y prevenir enfermedades respiratorias. Impermeabilización: Si debe salir bajo la lluvia, use calzado cerrado y prendas impermeables para evitar que la humedad baje la temperatura corporal.



Si debe salir bajo la lluvia, use calzado cerrado y prendas impermeables para evitar que la humedad baje la temperatura corporal. Cuidado de grupos vulnerables: Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Las autoridades recuerdan que ante cualquier síntoma de malestar o emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a la línea 911 o a Locatel (55 5658 1111).