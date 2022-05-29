Fuertes lluvias en el noreste de Brasil dejan al menos 35 muertos

Al menos 35 personas murieron en medio de las fuertes lluvias caídas en el noreste de Brasil entre viernes y sábado, cuando aguaceros azotaron dos importantes ciudades en la costa atlántica.

Esta es la cuarta gran inundación en Brasil en un lapso de cinco meses.

En el estado brasileño de Pernambuco, al menos 33 personas habían muerto a la tarde del sábado tras lluvias que provocaron deslizamientos de tierra que arrasaron barrios urbanos en las laderas, según la cuenta oficial de Twitter del estado. Otras 765 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares luego de las lluvias, al menos temporalmente, según el Gobierno estatal.

Las autoridades del vecino estado de Alagoas habían registrado dos muertes, según el servicio federal de emergencias de Brasil.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, estaba formando un grupo de trabajo federal para enviar a Pernambuco el sábado, según medios locales.

Su principal oponente en las elecciones presidenciales brasileñas de octubre, el izquierdista Luiz Inacio Lula da Silva, lamentó la inundación en Twitter.

“Mi solidaridad con las familias del área metropolitana de Recife que están sufriendo por las fuertes lluvias”, escribió.

Minha solidariedade com as famílias da região metropolitana do Recife que estão sofrendo com as fortes chuvas. Me coloco à disposição dos prefeitos das cidades atingidas e do governo de Pernambuco no que for possível ajudar no enfrentamento dessa tragédia. — Lula (@LulaOficial) May 28, 2022

Brasil enfrenta su cuarta gran inundación

A finales de diciembre y principios de enero, docenas de personas murieron y decenas de miles fueron desplazadas por las lluvias e inundaciones que azotaron el norteño estado de Bahía.

A finales de enero, al menos 18 personas murieron por las inundaciones en el estado de Sao Paulo, mientras que en febrero lluvias torrenciales en el estado de Río de Janeiro causaron más de 230 muertos.

Aunque una gran porción de Brasil pasó la mayor parte de 2021 en una grave sequía, en los últimos meses del año empezaron a llegar lluvias inusualmente intensas.

Las inundaciones que siguieron, a menudo mortales, provocaron un debate sobre el papel potencial del cambio climático en el patrón climático volátil de Brasil y centraron la atención en la planificación urbana del país, a menudo irregular.