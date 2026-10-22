Arturo salió a ganarse la vida y no volvió a casa: la corriente lo sorprendió durante las lluvias en Veracruz

Arturo Fernández, de 45 años, murió después de que la corriente lo arrastrara cuando circulaba por el libramiento Búfalo, en el municipio de Las Choapas, al sur de Veracruz. El repartidor de refacciones automotrices quedó atrapado en medio de las lluvias asociadas al frente frío número 2, que han provocado emergencias en distintos puntos de la región.

El trabajador, originario de Xalapa, se desplazaba por la zona como parte de sus actividades laborales, pues distribuía refacciones en varios municipios del sur veracruzano.

Tras confirmarse su fallecimiento, las autoridades ministeriales notificaron a sus familiares y a la empresa para la que trabajaba; horas después, también fue recuperada la camioneta en la que viajaba.

Arturo Fernández fue sorprendido por la corriente en el libramiento Búfalo

El accidente ocurrió mientras las precipitaciones afectaban el municipio de Las Choapas; la fuerza del agua arrastró al repartidor, de 45 años, quien perdió la vida durante el incidente.

Una vez que se conoció lo ocurrido, personal ministerial estableció contacto con sus familiares y con representantes de la empresa donde laboraba para informarles del fallecimiento y permitirles realizar los procedimientos correspondientes para reclamar el cuerpo.

La camioneta en la que se trasladaba fue localizada y recuperada horas más tarde; de acuerdo con la información, tras la localización del cuerpo, se contempla trasladar los restos de Arturo a Xalapa, ciudad de la que era originario.

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ARTURO SALIÓ A TRABAJAR Y FUE SORPRENDIDO POR LA CORRIENTE🌧️💔 El repartidor de refacciones automotrices perdió la v1d4 en medio de las lluvias provocadas por el frente frío número 2, en el sur de Veracruz. Ahora, su familia realiza los trámites para trasladarlo a su hogar. 🕊️ 👉 Lee la información completa en https://t.co/KCcgc3lX50 #LasChoapas #Veracruz #FrenteFrío — TV Azteca Veracruz (@AztecaVeracruz) October 22, 2026

Las lluvias del frente frío número 2 complican la situación en el sur de Veracruz

El fallecimiento de Arturo se suma a las emergencias registradas durante el paso del sistema frontal por el sur de la entidad; las corrientes de agua representan un riesgo para quienes transitan por zonas afectadas por las precipitaciones, especialmente cuando el nivel del agua aumenta en caminos y vialidades.

Los reportes difundidos sobre la región señalan que el saldo de fallecimientos habría llegado al menos a 11 personas.

Otra tragedia en Las Choapas: seis integrantes de una familia murieron intoxicados

En otro hecho ocurrido en el mismo municipio, seis integrantes de una familia fueron encontrados sin vida en una vivienda ubicada en un rancho, a la altura del kilómetro 22 de la carretera Las Choapas-Raudales-Ocozocoautla.

Las primeras versiones apuntan a una intoxicación por monóxido de carbono procedente de una planta eléctrica de emergencia que se encontraba en el lugar donde dormían.

Entre las víctimas estaban Benito Santos González, de 19 años; Carlos Javier Santos González, de 18; Alexis Santos González, de 26; Jesica Mayoral, de 24, y los menores Emiliano y Román Santos Mayoral, de cinco y seis años.