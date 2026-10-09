Lluvias provocan caos en las carreteras de México HOY 9 de octubre: zonas más afectadas
Los accidentes y bloqueos complican el avance en las carreteras hoy 9 de octubre, a lo que se suman los problemas que dejan las lluvias en varios estados.
Tres ciclones provocan lluvias en varios estados de México, lo que afecta directamente el avance de las carreteras este viernes 9 de octubre 2026; además, los accidentes son otro motivo de complicaciones viales, por lo que es importante tomar precauciones y salir a tiempo.
Con datos confirmados por la Guardia Nacional, división Carreteras, y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), te mostramos el estado de las autopistas minuto a minuto.
¿En qué carreteras de México hay tráfico HOY?
Hay lluvia en el Circuito Exterior Mexiquense
Los conductores que utilizan el Circuito Exterior Mexiquense deben hacer con precaución, ya que hay lluvias en esta vialidad, a la altura de municipios como Huehuetoca, Teoloyucan, Ecatepec, Tultitlán, Chicoloapan, Texcoco, Tultepec, Cuautitlán Izcalli, Jaltenco, Nezahualcóyotl e Ixtapaluca.
Hay severos encharcamientos en Edomex
Un severo encharcamiento en Periférico Oriente, en los límites de Ecatepec y Nezahualcóyotl, afecta dos carriles completos cerca de Avenida Central, a la altura de la estación Río de los Remedios de la Línea B del Metro.
La acumulación de agua dificulta el tránsito y obliga a los automovilistas a reducir la velocidad y maniobrar para continuar su camino; la situación complica los desplazamientos en esta importante conexión entre ambos municipios.
El nivel del agua impide observar con claridad las condiciones del pavimento, por lo que baches y desperfectos pueden quedar ocultos, lo que representa un riesgo para los vehículos que intentan cruzar la zona.
Información: Sergio Espinosa
Se restablece circulación en autopista Cuernavaca-Acapulco
Después de realizar trabajos de mantenimiento, se restableció la circulación en la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura del kilómetro 105, con dirección al puerto de Acapulco.