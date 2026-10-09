Lluvias provocan caos en las carreteras de México HOY 9 de octubre: zonas más afectadas

Tres ciclones provocan lluvias en varios estados de México, lo que afecta directamente el avance de las carreteras este viernes 9 de octubre 2026; además, los accidentes son otro motivo de complicaciones viales, por lo que es importante tomar precauciones y salir a tiempo.

Con datos confirmados por la Guardia Nacional, división Carreteras, y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), te mostramos el estado de las autopistas minuto a minuto.