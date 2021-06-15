Por lluvias, telarañas cubren de blanco una ciudad de Australia

Una gran cantidad de telarañas cubrieron de blanco algunas calles de Traralgon, una ciudad localizada en East Gippsland, Australia, después de las fuertes lluvias e inundaciones que azotaron a esta región, por lo que parecían velos de seda moviéndose con el aire.

Según medios internacionales, las lluvias provocaron que muchos habitantes de la zona fueran evacuados y que las arañas salieran de sus nidos para buscar sitios más altos y secos, como los árboles y los arbustos, donde pudieran refugiarse.

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Ken Walker, experto en entomología del Museo de Melbourne, explicó a medios internacionales que debido a las inundaciones, las arañas necesitaban salir del suelo, por lo que utilizaron su seda y la engancharon en la vegetación, para escapar rápidamente.

|Crédito: Lotje McDonald

“Lo que sucedió es que con las lluvias e inundaciones masivas, los arácnidos están usando sus telarañas para lanzar un lazo sobre la vegetación, se enganchan a las copas de los árboles o arbustos porque son livianas y luego por ellas trepan rápidamente”, añadió Walker.

Telarañas en las calles de Australia ayudan a la supervivencia de los arácnidos

Este fenómeno, que ocurre regularmente durante el invierno en el estado de Victoria, es conocido como “globo aerostático”, debido a que el frío provoca que los arácnidos cubran amplias extensiones de tierra con sus telarañas en forma de velos, para protegerse de la humedad que hay en el suelo.

Se trata de una medida de supervivencia temporal, de las arañas conocidas como “cazadoras errantes”, que les permite alimentarse de otros animales mientras el suelo se seca, tras el paso de las fuertes lluvias.

Además, al lanzar sus telarañas a los árboles, evitan ser arrastradas por las inundaciones. “Para mí es absolutamente hermoso. Un velo de seda que se ondula por toda la vegetación”, añadió el especialista.

Mientras que Jena Beatson, una residente de la región, dijo a medios internacionales que “parece espeluznante la forma en que las telarañas cubren todas las señales de tránsito, cuando soplan los vientos se ven como olas”.

|Crédito: Jeff Hobbs

Sin embargo, solo se trata de una consecuencia de las lluvias que muestra “la enorme cantidad, literalmente millones, de arañas que están en el suelo todo el tiempo. Normalmente no se ven porque están debajo de la vegetación, en las hojas y debajo de la corteza”, concluyó Walker.

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