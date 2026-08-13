¿Lo has visto? Este diminuto escarabajo es una amenaza para la vegetación y ya provoca pérdidas multimillonarias

Una especie de escarabajo diminuto, tan pequeñito como un ajonjolí, se ha consolidado como una de las plagas más destructivas e incontrolables del planeta. Conocido científicamente como el escarabajo taladrador polífago (polyphagous shot-hole borer), este insecto originario del sudeste asiático ha logrado colonizar todos los continentes a excepción de la Antártida. Oculto en productos de madera, embalajes y plantas vivas, el invasor ataca a más de 680 especies de árboles y plantas leñosas a nivel global.

El impacto ya es devastador en regiones como Sudáfrica, donde la plaga fue detectada primero en la provincia de KwaZulu-Natal en 2012 y confirmada en 2017. Desde entonces, el escarabajo se ha extendido por casi todo el país, destruyendo miles de robles históricos en localidades como Stellenbosch, conocida como la "Ciudad de los Robles", y dejando una huella inconfundible: perforaciones del grosor de la punta de un bolígrafo en los troncos infectados.

The polyphagous shot-hole borer, an invasive species of beetle, is laying siege to tree populations across South Africa and beyond – even though it's no bigger than a sesame seed. https://t.co/Rz5QrIltYp pic.twitter.com/lZ8Kjv0jA3 — CNN International (@cnni) August 13, 2026

El hongo que asfixia a los árboles desde el interior

El peligro letal del escarabajo no radica únicamente en la perforación de la madera, sino en la relación simbiótica que mantiene con un hongo patógeno de la especie Fusarium. Al cavar túneles en el interior de los troncos para crear sus galerías de cría, la hembra libera esporas almacenadas en su mandíbula. El hongo se desarrolla rápidamente dentro del árbol, sirviendo de alimento para el escarabajo y sus larvas, pero obstruyendo el tejido vascular de la planta.

Esta enfermedad, denominada marchitamiento por Fusarium (Fusarium dieback), bloquea el flujo interno de agua y nutrientes de forma similar a una sequía extrema:

Especies vulnerables: Árboles como los robles ingleses suelen morir en un plazo promedio de cuatro años tras la infección, mientras que variedades como el arce negundo sucumben en menos de 12 meses.

Árboles como los robles ingleses suelen morir en un plazo promedio de cuatro años tras la infección, mientras que variedades como el arce negundo sucumben en menos de 12 meses. Capacidad reproductiva acelerada: Gracias al sistema de reproducción por haplodiploidía, una sola hembra virgen puede poner huevos no fertilizados que se convierten en machos con los que luego se aparea, iniciando una colonia completa sin necesidad de otros especímenes.

Ya provocó pérdidas de miles de millones de dólares

Las repercusiones económicas y ecológicas son gigantescas. Investigaciones de la Universidad de Stellenbosch y la Universidad de Pretoria estiman que el daño financiero de este insecto solo en Sudáfrica podría alcanzar los 275 mil millones de rand (aproximadamente 18,500 millones de dólares), equivalente a más del 0.6% del producto interno bruto (PIB) del país en una década. El costo principal radica en la tala y retiro seguro de millones de árboles urbanos muertos para evitar la propagación hacia nuevas zonas.

A lo largo del planeta, el escarabajo ya se ha establecido en regiones de Estados Unidos (como California), España, Uruguay, Turquía y Argentina, mostrando una tolerancia climática que le permite avanzar hacia zonas templadas y subtropicales. Ante la inutilidad de los químicos convencionales —que no logran penetrar la madera obstruida por el hongo—, los científicos evalúan mecanismos de control biológico con avispas parasitoides, ácaros y nematodos, aunque advierten que la erradicación total es prácticamente imposible una vez que el insecto se asienta en campo abierto.