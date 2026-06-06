¿Ratas o cucarachas? Quiénes reinan el mundo de las plagas y cómo terminar con ellas

Durante siglos las ratas, como las cucarachas, han acompañado a la humanidad, sobreviviendo a cambios climáticos, transformaciones urbanas e incluso a la evolución de las ciudades modernas.

Ratas y cucarachas son dos de las plagas más exitosas del planeta, pero ¿cuál domina realmente las ciudades? Mientras las ratas encuentran cada vez más oportunidades para multiplicarse, y las cucarachas presumen una historia evolutiva que las ha convertido en auténticas sobrevivientes de la Tierra.

Ratas, una plaga que se hace más fuerte con cada generación

La relación entre humanos y ratas comenzó hace 10 mil años, cuando las primeras comunidades agrícolas empezaron a almacenar alimentos. Los depósitos de grano y los asentamientos permanentes ofrecieron una fuerte constante de comida para estos roedores, que poco a poco se adaptaron a convivir con las personas.

Con el crecimiento de las ciudades, las ratas encontraron refugios en alcantarillas, edificios, basureros y el transporte. Hoy, además de la expansión urbana, un nuevo factor parece favorecer su proliferación: el cambio climático.

Un estudio publicado por investigadores de la Universidad de Richmond analizó 16 ciudades y encontró que en varias de ellas las poblaciones de ratas están aumentando.

Entre las urbes con mayor incremento están Nueva York, Washington, Chicago, Boston, San Francisco, Toronto y Ámsterdam.

@aztecanoticias Ejército de ratas en Paseo de la Reforma... A plena luz del día, decenas de ratas se dejaron ver en una de las avenidas más icónicas de CDMX. Comerciantes y vecinos alertan que la plaga lleva un mes, atraída por migajas y comida de ardillas y pájaros. Expertos recomiendan no interactuar con los roedores y mantener la basura en su lugar para controlar su proliferación. Itzel García nos cuenta en #HechosDomingo #AztecaNoticias #TikTokInforma ♬ sonido original - Azteca Noticias

De acuerdo con los investigadores, los inviernos más cortos permiten que las ratas dispongan de más tiempo para alimentarse y reproducirse. Esto puede generar generaciones adicionales cada año y acelerar el crecimiento de sus poblaciones.

Además, la alta densidad poblacional, la acumulación de basura y la expansión urbana también crean condiciones ideales para estos animales.

Las ratas pueden transmitir enfermedades como leptospirosis, hantavirus y diversos padecimientos gastrointestinales. Además, sus pulgas y garrapatas pueden actuar como vectores de otros males.

¿Las cucarachas pueden dominar el mundo de las plagas?

Pero si las ratas dominan las ciudades modernas, las cucarachas podrían reclamar el título de monarcas absolutas de la supervivencia.

De acuerdo con la investigadora Julieta Ramos-Elorduy, del Instituto de Biología de la UNAM, estos insectos habitan el planeta desde hace aproximadamente 350 millones de años.

Han sobrevivido a múltiples eras geológicas gracias a una extraordinaria capacidad de adaptación que les ha permitido prosperar prácticamente en cualquier ambiente.

Su éxito radica en varias características:



Son omnívoras

Necesitan poca comida

Pueden alimentarse de materiales tan diversos como pegamento, polvo, residuos orgánicos e incluso herrumbre

Pueden vivir durante meses sin ingerir alimentos

Soportar condiciones extremas que acabarían con muchas otras especies

Además de su capacidad reproductiva, cuentan con mecanismos de supervivencia sorprendentes. Algunas especies pueden reproducirse sin machos mediante partenogénesis, resistir semanas sin cabeza y sobrevivir largos periodos en condiciones adversas. Esta combinación de resistencia y adaptabilidad las convierte en una de las plagas más difíciles de erradicar.

Los especialistas coinciden en que la mejor estrategia para combatir a ambos invasores sigue siendo la prevención. Mantener una adecuada gestión de residuos, evitar dejar alimentos expuestos, reforzar la higiene en hogares y negocios, realizar monitoreos constantes y aplicar controles de plagas.