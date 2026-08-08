Estados Unidos quitó visa a mexicanos que tienen vínculos con grupos criminales

Michael González, subsecretario adjunto para asuntos de narcóticos, dijo que el gobierno mexicano tiene que combatir la corrupción en sus instituciones para frenar las drogas y la violencia.

En una conferencia por llamada, González aseguró que tiene las listas de los mexicanos que perdieron sus visas por tener vínculos con grupos criminales, pero se reservó los nombres.

“Nuestras restricciones de visado permiten la revocación o denegación de visados a familiares, allegados y personas que faciliten el narcotráfico o las actividades delictivas transnacionales de las personas clave a las que estamos investigando. No existen restricciones sobre a quiénes podemos imponer dichas restricciones. Sin embargo, por el momento, no divulgaremos los nombres ni las afiliaciones específicas de estas personas”, dijo el subsecretario adjunto para asuntos de narcóticos.