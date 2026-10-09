Encuentran en cisterna de CDMX cuerpo de hombre desaparecido en 2025; reportan que es de la tercera edad

Un hombre muerto fue encontrado dentro de una cisterna en una casa al norte de la Ciudad de México (CDMX) y tras ser identificado, se supo que el cuerpo era de un señor de la tercera edad que fue reportado como desaparecido.

El hallazgo del cuerpo se registró dentro de una casa ubicada en la colonia Campestre Aragón de la alcaldía Gustavo A. Madero, lugar que fue acordonado por los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Reportan que cuerpo encontrado es de señor desaparecido en 2025

Las primeras versiones indican que el adulto mayor tenía una ficha de búsqueda emitida en 2025 y, de acuerdo con versiones en redes socials, se trataría de Ausencio López Victoria.

Hasta el momento la Fiscalía de CDMX no ha confirmado la identidad del hombre localizado sin vida este 9 de octubre de 2026.

LOCALIZADO SIN VIDA EN LA CISTERNA DE SU CASA… ESTABA REPORTADO COMO DESAPARECIDO. Ausencio López de 85 años estaba desparecido desde hace un mes, vivía solo en su domicilio en la colonia #CampestreAragon, @TuAlcaldiaGAM. Hoy sus familiares y autoridades hicieron una nueva búsqueda en su casa, fue hallado al interior de una cisterna. #HalconOnce ⚡️🦅 — Halcon (@HalconOnce) October 9, 2026

Ficha de búsqueda de Ausencio López Victoria se activó en diciembre

Una ficha publicada por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos esteblece que el señor Ausencio López Victoria desapareció el 10 de diciembre de 2025 en la alcaldía Gustavo A. Madero, demarcación en donde ocurrió el hallazgo.

Se indicó que vestía una camisa de manga larga color azul con rayas blancas, chamarra color beige, pantalón de vestir y zapatos color café.

Localizan sin vida a mujer de la tercera edad en su casa en CDMX

El 30 de abril pasado, una mujer de la tercera edad fue encontrada sin vida en su casa en la colonia Obrera, alcaldía Cuahutémoc. El cuerpo fue hallado en el inmueble de la calle Lorenzo Boturini 76, luego de que vecinos pidieron ayuda a la policía.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al sitio ante el reporte y confirmaron que la señora no contaba con signos vitales.

Mientras que días antes, el 15 de abril de 2026, fue econtrado el cuerpo de un hombre, quien podría ser Ignacio "N", un adulto mayor de 68 años de edad desaparecido con su mascota también en 2025.

El cuerpo estaba en una casa ubicada en la colonia Molino de Rosas, alcaldía Álvaro Obregón. Fue encontrado luego de un reporte ciudadano realizado al número de emergencias 911.

Agentes de la Fiscalía de CDMX encontraron adentro pertenencias que coinciden con las del hombre de 68 años reportado como desaparecido el 16 de agosto de 2025, tras salir de su domicilio en la colonia Molinos de Rosas.