Encuentran sin vida a mujer de la tercera edad en su casa en CDMX

Una mujer de la tercera edad fue localizada sin vida en su casa en la zona centro de la Ciudad de México (CDMX) este jueves.

El cuerpo de la señora fue hallado dentro de una vivienda en la colonia Obrera, alcaldía Cuahutémoc.

La adulta mayor fue hallada al interior de una vivienda localizada en la calle Lorenzo Boturini 76, luego de que vecinos pidieron ayuda a la policía.

Confirman fallecimiento de adulta mayor hallada en su casa

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al sitio ante el reporte de ayuda.

Luego de ser valoradas por el personal médico, este confirmó que la señora no contaba con signos vitales, por lo que se procedió al levantamiento del cuerpo.

Policías de la SSC de CDMX acordonaron la zona en espera de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Investigan muerte de mujer de la tercera edad hallada en su casa

La identidad de la mujer que murió no ha sido notificada y hasta el momento no se cuenta con reporte de que haya sido víctima de algún delito.

En este caso tampoco se cuenta con reportes de que la mujer contara con una ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía de CDMX y la Comisión de Búsqueda de Personas de la capital.

La investigación y el peritaje de la fiscalía local determinarán las causas del fallecimiento de una adulta mayor, hecho que sorprendió a los vecinos de la zona.

Encuentran adulto mayor sin vida: habría desaparecido con su mascota en 2025

El 15 de abril de 2026 fue econtrado el cuerpo de un hombre, quien podría ser el de Ignacio "N", un adulto mayor de 68 años de edad desaparecido con su mascota el año pasado.

El hallazgo del cuerpo se registró dentro de una casa ubicada en la colonia Molino de Rosas, alcaldía Álvaro Obregón.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que el cuerpo fue encontrado luego de un reporte ciudadano realizado al número de emergencias 911.

Agentes llegaron a la casa Y encontraron adentro pertenencias que coinciden con las deL hombre de 68 años reportado como desaparecido el 16 de agosto de 2025, tras salir de su domicilio en la colonia Molinos de Rosas.