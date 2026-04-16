Hallan cuerpo en CDMX y podría ser adulto mayor desaparecido con su mascota en 2025

El cuerpo de un hombre sin vida fue encontrado dentro de una casa al poniente de la Ciudad de México (CDMX) y podría tratarse de un adulto mayor reportado como desaparecido con su mascota.

Fue este miércoles 15 de abril de 2026 cuando se registró el hallazgo dentro de una casa ubicada en la colonia Molino de Rosas, alcaldía Álvaro Obregón.

Encuentran pertenencias de señor desaparecido con su mascota

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que el cuerpo fue encontrado luego de un reporte ciudadano realizado al número de emergencias 911.

Personal ministerial y de la Policía de Investigación (PDI) acudió al lugar, donde se confirmó la presencia del cuerpo.

Cuando los agentes llegaron a la casa encontraron adentro pertenencias que coinciden con las de un hombre de 68 años reportado como desaparecido el 16 de agosto de 2025, tras salir de su domicilio en compañía de su mascota.

¿Qué se sabe de la desaparición de señor de 68 años en CDMX?

El reporte que se generó por la desaparición del señor indica que se llama Ignacio "N", quien fue visto por última vez en la colonia Molinos de Rosas, alcaldía Álvaro Obregón.

La última vez que se le vio se sabe que vestía una playera azul marino de manga corta, short o bermuda color beige y zapatos tipo botín negros. Mide 1.72 metros y usa lentes.

Buscaron a señor en diciembre ; esperan que ADN confirme su identidad

Tras su desaparición, la Fiscalía de CDMX aseguró que activó los mecanismos de búsqueda y llevó a cabo distintas acciones en la zona.

En diciembre del mismo año se realizaron recorridos en el área, en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y con acompañamiento de la familia,pero no fue localizado.

A partir del hallazgo, personal pericial realiza las pruebas de ADN para confirmar la identidad de la persona y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

En tanto, la institución indicó que mantiene las diligencias en curso para determinar las circunstancias del fallecimiento y establecer las responsabilidades correspondientes.

