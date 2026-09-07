Detienen en Oaxaca a un francés por secuestrar a un niño en Morelos; ¿qué pasó con el menor?

La búsqueda del niño presuntamente secuestrado comenzó en Tepoztlán, Morelos, pero terminó muy lejos de ahí, autoridades localizaron en Zipolite, Oaxaca, a un menor de edad que tenía activa una Alerta Amber.

El niño había sido reportado como no localizado, por lo que las autoridades de Morelos solicitaron apoyo a su homóloga de Oaxaca para ubicarlo.

Finalmente fue encontrado en San Pedro Pochutla y, debido a que se trata de un menor, sus datos permanecen bajo reserva.

¿Quién fue detenido por el secuestro del menor?

Durante el operativo, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca ejecutó una orden de aprehensión contra B.J.N.A., ciudadano francés señalado por su probable responsabilidad en el delito de sustracción o retención agravada de menores o incapaces.

*Logra FGEO localizar en Oaxaca a menor de edad con Alerta Amber y detener a un hombre buscado en Morelos*



Oaxaca de Juárez, Oax., a 06 septiembre de 2026.- La coordinación entre la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y su homóloga de Morelos permitió localizar en… pic.twitter.com/utpIVBR8ld — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) September 6, 2026

Tras su captura, fue entregado a las autoridades de Morelos, que continuarán con el proceso legal correspondiente.

Una vez localizado, el menor fue restituido a su núcleo familiar mediante las autoridades de Morelos.

La intervención se realizó a partir de la coordinación entre las fiscalías de ambos estados, que permitió seguir el rastro del menor y concretar tanto su localización como la detención del hombre buscado.

¿Cuántos niños y adolescentes fueron víctimas de secuestro en México durante 2025?

De acuerdo con cifras de incidencia delictiva del SESNSP, sistematizadas por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), 57 niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años fueron víctimas de secuestro en México durante 2025: 23 mujeres y 34 hombres.

La cifra representó una disminución frente a 2024, cuando se contabilizaron 97 víctimas menores de edad. En el periodo 2015-2025, el registro acumulado llegó a mil 250 niñas, niños y adolescentes víctimas de secuestro.

Los datos oficiales de incidencia delictiva del SESNSP se construyen a partir de las carpetas de investigación reportadas por las fiscalías y se actualizan periódicamente.