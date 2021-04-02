Londres veta entrada a turistas de cuatro países por Covid-19

El ministerio de Transporte del Reino Unido anunció que los turistas procedentes de Filipinas, Kenia, Pakistán y Bangladesh, con excepción de los británicos y residentes en el Reino Unido, tendrán prohibido entrar a Londres, Inglaterra a partir del próximo 9 de abril.

Esta medida se debe a la inquietud por las nuevas variantes. Estos países han sido añadidos a la lista "roja" elaborada por el gobierno para evitar la entrada de las nuevas cepas identificadas en Sudáfrica y Brasil, añadió ese departamento.

Te puede interesar: Vacuna nasal rusa contra Covid-19 no tendrá efectos secundarios

La prohibición entrará en vigor partir de las 03.00 GMT del viernes 9 de abril y afectará a los viajeros que procedan o hayan realizado un vuelo de tránsito por esos países.

Autoridades recordaron que los británicos o residentes en el Reino Unido que hayan estado en esos países -hasta diez días antes del inicio del viaje- podrán ingresar en Inglaterra pero estarán obligados a realizar una cuarentena de diez días en hoteles designados por el Gobierno.

En esa lista “roja” ya están muchos países de América del Sur, así como Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica.

Recordemos que esta decisión se toma, luego de que la ciudad de Londres no registra ninguna muerte por Covid-19.

Londres consiguió esta cifra el domingo 28 de marzo, un récord sumamente favorable: cero muertes por Covid-19, por primera vez en seis meses.

Te puede interesar: UNAM desarrollará y evaluará dos vacunas contra Covid-19

La última vez que Londres no reportó muertes por coronavirus fue en septiembre de 2020, mientras que a nivel nacional, el Reino Unido reportó 19 muertes por Covid-19, una cifra también muy baja, aunque la emergencia sigue a nivel nacional.

La campaña de vacunación en el Reino Unido ha ayudado a disminuir en gran medida los contagios y las defunciones por Covid-19. Hasta ese afin de semana, se registraron 30 millones de británicos vacunados, 60 por ciento de la población adulta.