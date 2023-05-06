Los 5 momentos clave de la coronación del rey Carlos III

Carlos fue ungido y nombrado oficialmente soberano de Reino Unido, en una ceremonia de coronación del rey Carlos III llena de pompa y simbolismo, durante una ceremonia de coronación que duró dos horas, en la que también fue coronada Camila. Conoce cuáles fueron los momentos clave del histórico evento.

Al finalizar la ceremonia solemne se realizó una procesión militar, también se dispararon armas de salva, los soldados gritaron vítores y aviones militares volaron cuando los reyes llegaron al balcón del Palacio de Buckingham para el tradicional saludo de la Familia Real.

Carlos III, de 74 años, sucedió automáticamente a su madre como rey tras su muerte en septiembre pasado. La coronación no es imprescindible pero se considera un medio para legitimar públicamente al nuevo soberano.

Los momentos clave de la coronación de Carlos III

Procesión

Se realizaron dos procesiones, la primera partió del Palacio de Buckingham hacia la Abadía de Westminster, en la que Carlos y Camila recorrieron dos kilómetros en el carruaje del jubileo de diamante de la reina Isabel II.

Después de la coronación del rey Carlos III, se realizó la segunda procesión para regresar al palacio real; pero ahora lo hicieron en una carroza dorada de 260 años de antigüedad, que pesaba cuatro toneladas y fue tirada por ocho caballos. Durante las procesiones participaron cuatro mil miembros de las fuerzas armadas.

The newly-crowned King and Queen return to Buckingham Palace in the Gold State Coach with other members of the Royal Family, following the #Coronation Service at Westminster Abbey. pic.twitter.com/llqslnARYL — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023

Unción

Uno de los momentos más importantes de la coronación del rey Carlos III fue el momento de la unción del monarca británico con el aceite crismal, el cual fue consagrado meses antes en Jerusalén y se mantuvo guardado en una cápsula de oro.

The most sacred part of the Coronation Service, The Archbishop of Canterbury anoints His Majesty’s hands, chest and head with holy oil in the Coronation Chair.



Regarded as a moment between the Sovereign and God, the Anointing Screen protects the sanctity of this act. pic.twitter.com/PqC8QXSByX — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023

La tradición se remonta al Antiguo Testamento de la Biblia, que describe la unción del rey Salomón por el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, y se ha mantenido para subrayar el estatus espiritual del monarca.

Reina Camila

Otro momento clave fue la coronación de Camina, a quien le quitaron el título de reina consorte, por lo que quedó solo como reina debido a un decreto del monarca Carlos III, en el que pidió que su esposa fuera tratada igual que él.

𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐐𝐮𝐞𝐞𝐧



Her Majesty is crowned with Queen Mary’s Crown. pic.twitter.com/ROa9Q2nK2t — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023

Coronación

El momento cumbre fue la coronación del rey Carlos III mientras estaba sentado en una silla de coronación que tiene 700 años. En ese momento también se realizó la investidura del soberano, a quien también le entregaron las espadas de la justicia, el orbe, cetros y el anillo real.

𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠



The Archbishop of Canterbury places St Edward’s Crown on The King’s anointed head. The clergy, congregation and choir all cry ‘God Save The King’.#Coronation pic.twitter.com/kGrV3W0bky — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023

Finalmente el arzobispo de Canterbury colocó la corona de San Eduardo sobre la cabeza de Carlos II, la cual pesa 2.2 kilos.

Tradicional saludo en el Palacio de Buckingham

Para cerrar la coronación del rey Carlos III, los monarcas y la familia real salieron al balcón del Palacio de Buckingham para realizar el tradicional saludo a los británicos que esperaban el momento de ver a su nuevo rey coronado.

Thank you @rafredarrows for an extraordinary finale to an extraordinary day! 🫡🇬🇧 pic.twitter.com/EGgjBRx55A — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023

A la par, aparecieron en el cielo aviones militares, entre ellos el equipo acrobático Red Arrows de la Real Fuerza Aérea y aviones históricos de la Segunda Guerra Mundial.

El gran ausente en el momento fue Harry, príncipe de Sussex, quien solo acudió a la Abadía para la ceremonia y después regresó a Estados Unidos con su esposa.

