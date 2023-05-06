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Los 5 momentos clave de la coronación del rey Carlos III

Se realizó la coronación del rey Carlos III y la reina Camila, un acontecimiento histórico que dejó varios momentos claves, estos fueron los 5 más importantes.

Los momentos clave de la coronación de Carlos III
|Reuters

Escrito por: Jesica Constantino Aguilar

Carlos fue ungido y nombrado oficialmente soberano de Reino Unido, en una ceremonia de coronación del rey Carlos III llena de pompa y simbolismo, durante una ceremonia de coronación que duró dos horas, en la que también fue coronada Camila. Conoce cuáles fueron los momentos clave del histórico evento.

Al finalizar la ceremonia solemne se realizó una procesión militar, también se dispararon armas de salva, los soldados gritaron vítores y aviones militares volaron cuando los reyes llegaron al balcón del Palacio de Buckingham para el tradicional saludo de la Familia Real.

Carlos III, de 74 años, sucedió automáticamente a su madre como rey tras su muerte en septiembre pasado. La coronación no es imprescindible pero se considera un medio para legitimar públicamente al nuevo soberano.

Los momentos clave de la coronación de Carlos III

Procesión

Se realizaron dos procesiones, la primera partió del Palacio de Buckingham hacia la Abadía de Westminster, en la que Carlos y Camila recorrieron dos kilómetros en el carruaje del jubileo de diamante de la reina Isabel II.

Después de la coronación del rey Carlos III, se realizó la segunda procesión para regresar al palacio real; pero ahora lo hicieron en una carroza dorada de 260 años de antigüedad, que pesaba cuatro toneladas y fue tirada por ocho caballos. Durante las procesiones participaron cuatro mil miembros de las fuerzas armadas.

Unción

Uno de los momentos más importantes de la coronación del rey Carlos III fue el momento de la unción del monarca británico con el aceite crismal, el cual fue consagrado meses antes en Jerusalén y se mantuvo guardado en una cápsula de oro.

La tradición se remonta al Antiguo Testamento de la Biblia, que describe la unción del rey Salomón por el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, y se ha mantenido para subrayar el estatus espiritual del monarca.

Reina Camila

Otro momento clave fue la coronación de Camina, a quien le quitaron el título de reina consorte, por lo que quedó solo como reina debido a un decreto del monarca Carlos III, en el que pidió que su esposa fuera tratada igual que él.

Coronación

El momento cumbre fue la coronación del rey Carlos III mientras estaba sentado en una silla de coronación que tiene 700 años. En ese momento también se realizó la investidura del soberano, a quien también le entregaron las espadas de la justicia, el orbe, cetros y el anillo real.

Finalmente el arzobispo de Canterbury colocó la corona de San Eduardo sobre la cabeza de Carlos II, la cual pesa 2.2 kilos.

Tradicional saludo en el Palacio de Buckingham

Para cerrar la coronación del rey Carlos III, los monarcas y la familia real salieron al balcón del Palacio de Buckingham para realizar el tradicional saludo a los británicos que esperaban el momento de ver a su nuevo rey coronado.

A la par, aparecieron en el cielo aviones militares, entre ellos el equipo acrobático Red Arrows de la Real Fuerza Aérea y aviones históricos de la Segunda Guerra Mundial.

El gran ausente en el momento fue Harry, príncipe de Sussex, quien solo acudió a la Abadía para la ceremonia y después regresó a Estados Unidos con su esposa.

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