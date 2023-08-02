¿Qué alcaldes de la CDMX no podrán reelegirse en las elecciones 2024?

La Ciudad de México (CDMX) se prepara para elegir a los 16 alcaldes en las elecciones 2024, de los cuales seis no podrán reelegirse debido a que ya cumplieron con los dos mandatos que son permitidos.

Actualmente, Morena es quien gobierna en más alcaldías, con un total de siete: Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac.

Mientras que el PAN cuenta con cinco: Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán y Álvaro Obregón

PRD tiene en sus manos solo dos alcaldías: Cuauhtémoc y Tlalpan. El PRI también cuenta solo con dos: Cuajimalpa de Morelos y Magdalena Contreras.

¿Qué alcaldes no podrán reelegirse en la CDMX?

Los alcaldes que no podrán buscar la reelección en las elecciones 2024 CDMX son los siguientes:

Santiago Taboada

Gobierna en la alcaldía Benito Juárez desde 2018 debido a que fue reelecto como alcalde para el periodo 2021-2024, por lo que no podrá postularse para las contienda del próximo año.

Gracias por invitarme a platicar con las y los vecinos de #Iztapalapa.

Fue un gusto poder contarles cómo logramos los éxitos que hemos tenido en #BenitoJuárez, como son: mejorar la seguridad, elevar la calidad de vida de las y los ciudadanos y muchos más. pic.twitter.com/8fAGOXPvpP — Santiago Taboada (@STaboadaMx) July 31, 2023

Clara Brugada

Es la alcaldesa de Iztapalapa, llegó al cargo en las elecciones de 2018 y se reeligió en 2021. Al no poder postularse de nuevo para la alcaldía, podría buscar la jefatura de gobierno en las elecciones 2023.

Adrián Rubalcava

Está al frente de Cuajimalpa de Morelos. Ganó las elecciones para el periodo 2018-2021, posteriormente, fue reelegido para el 2021-2024.

Francisco Chiguil

Francisco Chiguil gobernó por primera vez la alcaldía Gustavo A. Madero en 2006, sin embargo tuvo que renunciar dos años después tras la tragedia de la discoteca News Divine donde murieron 12 adolescentes.

En 2018, ganó de nuevo el cargo, al finalizar sus tres años, se postuló una vez más para el periodo 2021-2024 y los habitantes de la alcaldía lo ratificaron.

Armando Quintero

Su primer periodo a cargo de la alcaldía Iztacalco fue en el periodo de 2003 a 2006, posteriormente se postuló en las elecciones de 2028 y fue reelegido en 2021.

José Carlos Acosta

José Carlos Acosta ganó las elecciones para alcalde de la CDMX en 2018 y fue reelegido en 2021 para continuar al frente de la demarcación con el partido Morena.

Brindar herramientas para el autoconocimiento de las mujeres fue el objetivo del taller Entre amigas impartido en el corazón de Xochimilco.



Cientos de mujeres se dieron cita para vivir esta experiencia. pic.twitter.com/5YHy2oq4Xy — José Carlos Acosta (@JoseCarlosXoch) July 23, 2023

¿Cuánto tiempo dura un alcalde en la CDMX?

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México son regidas por un alcalde o alcaldesa que se elige por votación ciudadana. Por ley, cada alcalde debe estar alfrente de su demarcación por un periodo de tres años, a menos que renuncie.

Durante ese lapso, los alcaldes tienen facultades jurídicas, atribuciones para el ejercicio de su presupuesto y pueden presentar iniciativas de ley.

¿Cuántas veces se puede reelegir un alcalde en la CDMX?

De acuerdo con el artículo 53 de la Constitución de la Ciudad de México, los alcaldes y alcaldesas solo pueden ser elegidos consecutivamente para el mismo cargo hasta por un periodo adicional.

“La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que les hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato”.