Una captura que “Los Chapitos” no esperaban: “El Tío”, el hombre detrás de su dinero que cayó

En la facción de "Los Chapitos", del Cártel de Sinaloa, lo conocen como "El Tío". Este sujeto era clave en la operación de la organización, sin embargo, fuerzas de seguridad federales lo detuvieron y fue enviado a un reclusorio, pero en un estado donde el cártel tiene presencia.

Lo aprehendieron el 25 de julio de 2026 a las 06:58 horas de la mañana en Mazatlán. Los agentes se desplegaron hasta una casa blanca marcada con el número 1367 en la colonia Marina El Cid, donde lo capturaron.

¿Quién es "El Tío", personaje clave de "Los Chapitos"?

Informes de seguridad colocan a este hombre como alguien clave en el dinero de "Los Chapitos", hijos del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán y que actualmente están en guerra con "La Mayiza" por controlar la plaza y tener el poder absoluto del Cártel de Sinaloa.

Ricardo "N", alias "El Tío", tiene 49 años. Es identificado como uno de los principales líderes y presunto operador financiero de una célula delictiva de "Los Chapitos", en el municipio de La Cruz de Elota, Sinaloa.

"El Tío" fue detenido con más sujetos: esto les encontraron

"El Tío" fue detenido por elementos de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Junto con él fueron detenidos otros sujetos identificados como Marcelo “N”, José Manuel “N”, José “N”, Jano “N” y Alejandro “N”.

Las autoridades les aseguraron armas de fuego, cargadores y cartuchos, así como diversas dosis de droga, divisas, equipos de telefonía y de cómputo, dos automóviles y dos inmuebles.

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Encarcelan a "El Tío" en territorio de "Los Chapitos"

Ricardo "N", alias "El Tío", pasará un tiempo en prisión, pues este martes se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de una jueza la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los seis hombres.

"El Tío" es acusado por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra la salud en la modalidad de posesión simple de marihuana y posesión de cargadores, cartuchos y arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

En los próximos días se definirá su situación jurídica y mientras tanto, estarán presos en el CEFERESO Número 8 “Nor-Poniente”, ubicado en Guasave, Sinaloa.