Golpe a Los Chapitos en Mazatlán: Detienen a “El Tío”, operador financiero de la facción, junto a 5 cómplices

Un operativo desplegado por fuerzas de seguridad en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, derivó en la detención de seis presuntos integrantes de la delincuencia organizada, entre los que destaca Ricardo “N”, alias “El Tío”. Las autoridades de inteligencia lo ubican como un objetivo prioritario dentro de la estructura criminal, al desempeñarse como uno de los principales operadores financieros y mandos operativos de una célula delictiva alineada a la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

La captura se ejecutó tras labores de investigación de campo y vigilancia en la zona urbana del municipio costero. Durante el despliegue interinstitucional, los efectivos lograron cercar el inmueble donde se resguardaban los sospechosos, logrando su neutralización sin que se registraran enfrentamientos armados en la vía pública que pusieran en riesgo a la ciudadanía local.

Decomiso de armamento, dosis de droga y vehículos asegurados

Además de las capturas de Ricardo “N” y sus cinco acompañantes, las fuerzas federales y estatales aseguraron un importante arsenal y material ilícito utilizados por la célula para sus operaciones en la franja sur del estado. Entre lo incautado por los agentes se encuentran armas de fuego de alto poder, diversos cargadores abastecidos, cientos de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, múltiples dosis de droga lista para su distribución y varios vehículos de modelo reciente.

En una acción coordinada en Mazatlán, Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y el Centro Nacional de Inteligencia detuvieron a seis personas, entre ellas a Ricardo “N”, alias “El Tío”, operador financiero y uno de los principales líderes de una célula delictiva… pic.twitter.com/XzowivBoIU — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 27, 2026

Los seis detenidos, junto con el armamento, los pertrechos y las unidades motrices confiscadas, fueron puestos de inmediato a disposición del Ministerio Público de la Federación en la Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sinaloa. La autoridad ministerial abrió la carpeta de investigación correspondiente para determinar la situación jurídica de los imputados y deslindar sus posibles vínculos con hechos de violencia recientes en el corredor vial y turístico de Mazatlán.