¿El fin del Cártel de Sinaloa? Así se fracturó el mapa criminal tras la ruptura entre “Mayos” y “Chapitos”

Ya se habla de la caída del Cártel de Sinaloa y de la ruptura entre este y los "Mayitos", lo la "Mayiza", donde el punto de quiebre absoluto se dio con la detención de Ismael "El Mayo" Zambada en Estados Unidos tras ser entregado por Joaquín Guzmán López.

El cartel mantenía unida a la organización desde los años 80 pero desde septiembre de 2024 una guerra abierta entre "Los Chapitos" y "La Mayiza", estos últimos bajo el mando de Ismael Zambada Sicairos alias el "Mayito Flaco"

Enfrentamientos y el impacto en el mapa criminal (Culiacán y zonas rurales)

Los enfrentamientos entre ambos carteles han ido resquebrajando la estructura del Cártel de Sinaloa los primeros que se dieron se documentaron en Culiacán y en municipios cercanos siendo estos epicentro de violencia ejecuciones y desapariciones en gran medida en que la facción de los mayos avanzaba para desplazar a células que pertenecían a "Los Chapitos".

De acuerdo con informes de seguridad zona rurales y municipios del sur de Sinaloa como la Concordia, una de las acciones de los mayos desplazó por completo a los Chapitos tomando el control e imponiendo condiciones para las actividades de esos lugares.

La fragmentación y el reacomodo de las células delictivas y alianzas externas

El conflicto y los enfrentamientos obligaron a un reacomodo de células delictivas así como de rutas así estados fronterizos como Sonora y Baja California donde operan grupos como los rusos o los Salazar, células a piezas de "Los Mayos".

Es importante considerar que el Cártel de Sinaloa había dirigido una operación global sobre la distribución y fabricación de fentanilo donde los líderes del cártel desde al menos 2014 serían tres hijos del ex líder Joaquín Guzmán Loera "El Chapo" es decir, "Los Chapitos": Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “Alfredo”, y Ovidio Guzmán López, alias “Ratón”.

Iván Archivaldo quería abastecer las calles de drogadictos con fentanilo

En palabras de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el objetivo era inundar el país con fentanilo para abastecer a las "calles de drogadictos". Se habla de la caída del Cártel de Sinaloa debido a la profunda fractura estructural y a la guerra abierta desatada a partir de septiembre de 2024 entre las facciones internas de "Los Chapitos" y "La Mayiza".

Este conflicto interno tuvo su punto de quiebre absoluto con la detención de Ismael "El Mayo" Zambada en Estados Unidos tras ser entregado por Joaquín Guzmán López, lo que dinamitó la organización centralizada que había operado de manera unificada.

Asimismo, esta caída se sustenta en el colapso de su modelo de operación global y en la presión internacional coordinada contra su cúpula y su red de tráfico de fentanilo. La detención de figuras clave, sumada al reacomodo de células delictivas, refleja la pérdida de control unificado.

