La hija de “El Chapo” y otras herederas del narco que se alejaron del radar público para mantener vidas en secreto, pero con lujo

Algunos de los apellidos más conocidos del narcotráfico en México siguen generando interés, pero no todos sus familiares optaron por mantenerse bajo los reflectores. Varias hijas de históricos capos desaparecieron de la escena pública y, pese a estar rodeadas de rumores y lujos, hoy llevan una vida mucho más reservada, como la hija de "El Chapo", Rosa Isela Guzmán, o Jessica Johanna Oseguera González, hija de Nemesio Oseguera "El Mencho".

Aunque sus nombres están ligados a figuras que marcaron la historia del crimen organizado, ellas han evitado la exposición mediática. Incluso viven fuera de México, otras mantienen perfiles discretos en redes sociales o simplemente dejaron de aparecer públicamente, convirtiéndose en personajes rodeados de misterio.

¿Quiénes son las hijas de "El Chapo" Guzmán?

Aunque la atención suele centrarse en los hijos varones de Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder y fundador del Cártel de Sinaloa, varias de sus hijas han optado por mantenerse lejos de los reflectores y llevar una vida con muy pocas apariciones públicas.

Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar es la hija mayor de "El Chapo" y una de las pocas que ha desarrollado una faceta empresarial. Estudió Medicina y en el pasado creó una empresa relacionada con servicios médicos y estéticos. Con los años ha reducido su exposición pública y rara vez aparece en medios.

Rosa Isela Guzmán vive en California, Estados Unidos, donde administra pequeños comercios y mantiene un nivel de vida alejado de las zonas de conflicto en Sinaloa, a pesar de emitir opiniones ocasionales sobre la dinámica de los grupos delictivos.

La hija de "El Chapo" Guzmán ha dado declaraciones a medios internacionales o reaparecido en redes sociales, procura mantener discreción y un bajo perfil, con detalles mínimos sobre su familia.

Griselda Guadalupe Guzmán López, hija de Griselda López Pérez, también ha mantenido un perfil discreto. A diferencia de sus hermanos Joaquín y Ovidio Guzmán López, su nombre prácticamente no figura en investigaciones públicas ni suele aparecer en eventos o redes sociales, lo que ha contribuido al hermetismo sobre su vida.

Las gemelas María Joaquina y Emaly Coronel Aispuro, hijas de "El Chapo" y Emma Coronel, nacieron en Estados Unidos en 2011. Desde la captura y condena de su padre, su madre ha procurado mantenerlas alejadas de la atención pública, por lo que se conocen pocos detalles sobre su vida cotidiana.

¿Quién es la hija de "El Mencho"?

Otro caso es el de Jessica Johanna Oseguera González, conocida como "La Negra", hija de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho". A diferencia de las hijas de Guzmán Loera, Jessica sí enfrentó un proceso judicial en Estados Unidos por realizar transacciones con empresas sancionadas por sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Tras cumplir una condena, recuperó su libertad y desde entonces ha mantenido un perfil mucho más reservado.

Aunque en ocasiones se les ha relacionado con propiedades, negocios o lujos, la información pública sobre ellas es limitada y la mayoría evita aparecer en eventos o conceder declaraciones.

Especialistas señalan que mantener un perfil bajo puede responder a razones de seguridad, procesos legales o simplemente al deseo de desligarse de un apellido ampliamente conocido.

En un entorno donde la atención mediática puede representar riesgos, muchas de estas familias han optado por desaparecer del espacio público, alimentando el interés sobre su paradero y la vida que llevan actualmente.