El 25 de julio de 2024 el narcotráfico en México fue golpeado con una detención que parecía lejana: la captura de Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa quien por años burló la ley.

Su principal zona de operación es Sinaloa, estado que vive al acecho de la violencia pues el crimen organizado parece controlar los rincones del estado por la disputa entre "La Mayiza" y "Los Chapitos", estos últimos hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien fue compadre de "El Mayo".

Captura de "El Mayo" Zambada: la caída de un capo

El nombre completo de Ismael "El Mayo" Zambada es Ismael Mario Zambada García, quien nació el 1 de enero de 1948 en Culiacán, Sinaloa.

Ismael "El Mayo" Zambada era un narcotraficante de la vieja escuela. Fundó con "El Chapo" Guzmán el Cártel de Sinaloa, sin embargo, esa amistad se conviertió en una guerra.

Conocido también como "El Señor de la Montaña", estuvo prófugo desde hace más de 50 años y su apodo fue a que usaba las momtañas como zonas para esconderse.

En los años 70 se sumó a las filas del crimen organizado colaborando con Miguel Ángel Félix Gallardo, "El Jefe de Jefes"; Ernesto Fonseca Carrillo, "Don Neto", y Rafael Caro Quintero, "El Narco de Narcos", además de Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos aumentó de 5 a 15 millones de dólares la recompensa por información para detenerlo, pues para el gobierno de la Unión Americana este capo fue cabecilla del cártel de Sinaloa y socio comercial “El Chapo”.

Finalmente fue detenido cuando viajaba en un avión con Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo", pero según "El Mayo" Zambada, fue traicionado pues lo llevaron contra su voluntad y acusó que incluso fue secuestrado.

Sinaloa quedó bajo fuego tras captura de "El Mayo" Zambada

El saldo de la detención de "El Mayo" Zambada es una guerra que se desató entre las facciones "La Mayiza" o "Los Mayos" contra "Los Chapitos".

Ambos grupos mantienen una lucha por el control absoluto del Cártel de Sinaloa, las rutas de la organización para mover droga y las plazas para operar.

Esta detención marcó un punto de inflexión para la organización criminal y se abrió una etapa de confrontación entre grupos rivales.

De acuerdo con datos del gobierno federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el total de víctimas de homicidio doloso en Sinaloa entre julio de 2024 y julio de 2026 es de 3 mil 505.

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El 7 de julio de 2026, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que en Sinaloa se redujo un 44% el promedio diario de homicidio doloso desde junio de 2025.

De octubre de 2024 a junio de 2026 se detuvieron a 2 mil 540 personas por delitos de alto impacto, acciones que han impactado a distintas estructuras criminales, incluidas células vinculadas con las facciones de “Los Mayos”, “Los Chapos” y otras células del Cártel de Sinaloa. No obstante, aún siguem prófugos personajes clave de estas organizaciones, entre ellos:

"La Mayiza"

Ismael Zambada Sicairos, "Mayito Flaco", hijo de "El Mayo" Zambada

“El Mayito Flaco”, considerado el heredero del “El Mayo” Zambada.|DEA

Ismael Zambada Sicairos, "Mayito Flaco", hijo de "El Mayo" Zambada "Los Chapitos"

Iván Archivaldo Guzmán Salazar

Jesús Alfredo Guzmán Salazar, "Alfredillo"