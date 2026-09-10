El México donde nadie se siente a salvo: INEGI revela los estados más inseguros del 2026

El 74% de los mexicanos vive aterrorizado por los delincuentes que parecen ya controlar a este país. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, gran parte de la población de 18 años en adelante se sienten inseguros en los diferentes estados de México.

La encuesta elaborada por INEGI reveló que de febrero a abril 2026, estos son los estados de México donde se percibe mayor inseguridad:



Estado de México (Edomex): 90%

Morelos: 88.7%

Tabasco 87.6%

Guanajuato: 85.9%

Zacatecas: 83.3%

Puebla: 82.4%

El INEGI estima que, en 2025, uno de cada cuatro mexicanos fue víctima de algún delito. donde habitantes de la Ciudad de México, Edomex y Puebla fueron las entidades más afectadas.

La gente teme que en cualquier momento puede ser víctima de fraude, extorsión o robo. La encuesta pinta, además, una imagen de México lamentable, donde el 38.5 por ciento de la gente ve robos y asaltos constantemente.