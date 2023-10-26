Del huracán “Paulina”, “Manuel” a “Otis”, el saldo de los fenómenos más catastróficos en Acapulco

Durante la madrugada de este 25 de octubre, miles de personas en Acapulco sufrieron el impacto de “Otis” como huracán categoría 5. El fenómeno dejó incontables daños como inundaciones, derrumbes carreteros, afectaciones en inmuebles, pérdidas materiales e intermitencias en la comunicación.

A pesar de que hasta el momento se desconocen las cifras oficiales por el impacto de “Otis”, el hecho ha recordado al fenómeno que tocó tierra en Guerrero en 1997 y que dejó severas afectaciones en Acapulco: el huracán “Pauline”.

Los huracanes que han destrozado a Acapulco

A lo largo de la historia, solo tres fenómenos han logrado apagar el brillo de Acapulco. Se trata del huracán “Paulina”, “Miguel” y el más reciente impacto “Otis”.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), “Pauline” se originó el 5 de octubre de 1997 como una onda tropical ubicada a 410 km al sur-suroeste de Huatulco, Oaxaca; sin embargo, el 7 de octubre registró su máxima intensidad como huracán, alcanzando la categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson e impactó cerca de Puerto Escondido, Oaxaca.

El fenómeno se mantuvo como huracán mientras se desplazaba hacia Guerrero, donde la mañana del 9 de octubre tocó tierra a 30 km al noroeste de Acapulco, lo que dejó graves estragos en Puerto con sus vientos de 215 km/h y rachas de hasta 240 km/h.

En menos de 24 horas produjo lluvias torrenciales récord en Acapulco de 411.2 mm acumulados, lo que dejó poco más de 300 muertes y datos totales en 5 mil viviendas.

Los daños del huracán “Manuel” en Acapulco

Por si fuera poco, 16 años después llegaría el huracán “Manuel”, que fue el decimosexto ciclón tropical de la temporada de huracanes del Pacífico en 2013 y se presentó previo al festejo de la Independencia de México.

Aunque no pasó de la categoría 1, causó severos daños debido a que se combinó con el huracán “Ingrid”, que se originó al mismo tiempo pero en el Golfo de México. El desastre no equiparó ni un poco a “Paulina”, pues se contabilizaron un millón 677 mil 636 personas afectadas y 157 muertes, siendo la mayoría en Guerrero.

¿Y “Otis”? Aún no se tienen un recuento de los daños

El huracán “Otis” sorprendió a los meteorólogos al subir su categoría, desde el nivel 1 al 5 en menos de 24 horas, con vientos máximos sostenidos de 270 km/h, rachas de 330 km/h y desplazamiento a 17 km/h al nor-noroeste de Acapulco.

“Otis” tocó tierra a las 00:25 hora local (05:25 GMT) del miércoles 25 de octubre y tras su impacto dejó a la zona prácticamente incomunicada, tanto que más de 20 horas del desastre, las autoridades no han podido ofrecer un reporte oficial del recuento de daños.

Su paso dejó severos daños a hoteles, edificios públicos, hospitales y viviendas, así como inundaciones, derrumbes carreteros, pérdidas materiales e intermitencias en la comunicación; daños que no se registraban en Acapulco, por lo menos, en más de dos décadas.