Los mejores memes de la derrota de Argentina en Qatar 2022

La selección de Argentina realizó su debut en el Mundial de Qatar 2022 con una derrota histórica de 2-1 ante Arabia Saudita, luego de llegar a 36 partidos sin perder previo al Mundial. Por lo que los internautas hicieron gala de su creatividad para crear los memes más divertidos e ingeniosos.

La escuadra albiceleste es de la favoritas para llevarse la copa del mundo junto con su estrella Lionel Messi, quien anunció que Qatar 2022 podría ser su último mundial.

Tras la derrota de Argentina, Twitter se inundo con divertidos memes que tuvieron como protagonista al propio Lionel Messi, a la mascota del Mundial y hasta al Papa Francisco.

Incluso México aparece en los memes, ya que las dos selecciones latinoamericanas se enfrentarán el próximo sábado.

Arabia Saudita derrota a Argentina

Arabia Saudita, considerada una de las selecciones menos poderosas que participa en el Mundial de Qatar 2022, logró derrotar 2-1 a Argentina en su primer partido.

La selección de Argentina, liderada por Lionel Messi, y Arabia Saudita, liderada por Saleh Al-Shehri, se enfrentaron en actividad del grupo C del Mundial de Qatar 2022, en el debut de ambas selecciones en este gran evento deportivo.

Durante el partido se anularon tres goles para Argentina, pues fueron marcados como fuera de lugar, no fue hasta que Lionel Messi marcó el único gol para la selección Albiceleste.

Por su parte, Arabia Saudita metió dos goles, el segundo de ellos realizado por Al-Dawsari, el cual fue una sorpresa para todos los aficionados y jugadores del Mundial de Qatar 2022.

Los mejores memes de la derrota de Argentina

Para tomar con humor la dolorosa derrota de Argentina, los internautas compartieron varios memes en las redes sociales y aquí te dejamos los mejores:

¿Torta puedo comer? ¿O me vas a cobrar offside? pic.twitter.com/cSkQmxa0ra — Lucas (@vacomotrompada) November 22, 2022

– gol

– qué?

– digo offside

– aaahh me parecía pic.twitter.com/KyVoGYIlTw — vasquito (@ferarriza) November 20, 2022

Argentina si el offside no existiera: pic.twitter.com/J9KcX2g1Bb — Out of Context Foro (@OocForistic) November 22, 2022

Nadie lo esperaba, La Argentina del Dibu y Messi cabalgaron las eliminatorias y en el mundial Arabia los aterrizó #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/gM1ZfD44hY — Dummies Del Fútbol (@DummiesFutbol) November 22, 2022

-Impuesto al pan árabe pic.twitter.com/o9N6np7B6c — Elmo Delo (@DeloElmo) November 22, 2022

La selección mexicana viendo como Argentina se va a desquitar con ellos 🥺 pic.twitter.com/WbzpXoS2mI — Fer Ont ♕ (@ferontiveross) November 22, 2022