¿Por qué Donald Trump podría llegar a la Casa Blanca a pesar de sus problemas legales?

Los problemas legales de Donald Trump podrian ayudarlo en sus aspiraciones de regresar a la Casa Blanca; a pesar de ser el primer presidente acusado de cargos federales que lo podrían llevar a prisión en caso de encontrarlo culpable.

Trump ya compareció dos veces ante un juez, primero por a cambio del silencio de una actriz porno y la segunda, y más grave, por uso indebido de documentos clasificados.

Aunque muchos podrían pensar que los problemas legales del republicano podrían sepultar sus aspiraciones para regresar a la Casa Blanca en 2024, la realidad es que podría servirle de impulso para ganar simpatizantes y con ello, votos.

Los escándalos legales recientes lo pusieron en los reflectores, con decenas de sus seguidores defendiéndolo afuera de la corte, aunque también aparecieron detractores exigiendo que pague.

¿Cómo ayudarán los problemas legales en las aspiraciones presidenciales de Trump?

Un grupo de analistas políticos que participaron en un canal de CNN, explicaron cómo los problemas legales del republicano podrían funcionar como campaña electoral rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

|Reuters

Andrew David, profesor de la presidencia de la Universidad de Boston, indicó que el proceso legal de Trump “podría ser “de dos filos”, porque los estadounidenses quieren que sus dirigentes rindan cuentas ante la justicia, como todos los ciudadanos; la actual situación del expresidente “es una prueba de que funcionan bien las cosas”.

Sin embargo, por otro lado, es una situación sin precedentes, que deja muchas dudas sobre el futuro del candidato republicano. Aunque el fiscal podría estarle haciendo un favor, pues en cuanto más perseguido sea, es mejor para sus aspiraciones, basándose en el “martirio”, consideró Andrew.

Dicha postura le ha manejado bien Trump, ya que en sus mensajes ha acusado al fiscal de ser un progresista que busca represalias en su contra; incluso se ha proclamado ser una víctima de la élite progresista.

Donald Trump calificó las acusaciones de cacería de brujas en su contra, asimismo arremetió contra el presidente Joe Biden y lo acusó de orquestar una campaña en su contra para cubrir las investigaciones de su hijo.