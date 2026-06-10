Rueda el balón en Azteca Deportes: Los Protagonistas arranca con la mejor cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

¡La espera terminó y la gran fiesta del fútbol ya tiene dueños! El icónico programa Los Protagonistas ya está al aire a través de las pantallas de TV Azteca para llevarte toda la información, el análisis y el color de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Elbanderazo de salida se dio con una espectacular e imperdible entrevista en Hechos Meridiano, donde el analista estrella Luis García Postigo, el “Doctor”, adelantó la ambiciosa propuesta televisiva que mantendrá a millones de mexicanos pegados a la pantalla.

Con el debut de la Selección Mexicana a la vuelta de la esquina frente a Sudáfrica, Luis García aseguró que Los Protagonistas están más que listos para desmenuzar cada detalle del juego. “Ya los programas arrancaron y lo que todo el mundo espera, necesita y queremos es que la pelota ruede para empezar a hablar de lo importante que es el juego”, afirmó entusiasmado el analista, prometiendo una cobertura total y sin precedentes.

Análisis de nivel mundial: El “Doctor” García suelta sus primeros pronósticos

Fiel al estilo directo y sin filtros que caracteriza a las mesas de debate de Azteca Deportes, el “Doctor” García aprovechó los micrófonos de Los Protagonistas para soltar sus primeros diagnósticos tácticos rumbo al debut de la escuadra nacional. García fue contundente al asegurar que el tricolor es “sensiblemente superior” a Sudáfrica y que el cuadro de Javier Aguirre arrancará ganando, lo que servirá para disipar las dudas que rodean al equipo.

La polémica futbolera también se encendió cuando García desmenuzó el eterno debate de la portería mexicana, inclinándose por el momento actual de Raúl “Tala” Rangel sobre el histórico Guillermo Ochoa de cara a los partidos de alta envergadura: “Rangel hace que el equipo juegue 40 metros adelante de la cancha... Ochoa vive atorado adentro de la red, tiene grandes virtudes, pero hoy el equipo mexicano necesita jugar mucho más lejos”, analizó de forma cruda, dejando claro que las discusiones calientes y con conocimiento de cancha serán el sello diario de Los Protagonistas.

¡YA INICIÓ LA MEJOR COBERTURA DE LA GRAN FIESTA!



Los Protagonistas ya está al aire para llevarte toda la información de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.#ElCanalDelMundial



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Además de desglosar el camino de México —al cual ve avanzando como primero de grupo para medirse contra potencias de la talla de Corea, Ecuador o Inglaterra—, el analista recordó que Los Protagonistas serán el espacio ideal para disfrutar el adiós histórico de tres auténticas leyendas vivientes en su sexto mundial: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar Jr.

Cómico, mágico y musical: 32 partidos gratis por la pantalla de Azteca 7

La gran apuesta de Los Protagonistas para este Mundial 2026 radica en su formato dinámico que combina el entretenimiento inteligente con el mejor análisis deportivo del planeta. El programa promete ser un show “cómico, mágico y musical” gracias a la irreverencia de Facundo y el humor único de Los Mascabrothers, complementado de manera perfecta con el rigor periodístico del “Doctor” García, Christian Martinoli y un panel de leyendas internacionales de primer nivel que incluye a Jorge Valdano, Fernando Morientes e Iker Casillas.

Luis García destacó el enorme esfuerzo de Grupo Salinas, encabezado por Benjamín Salinas, para regalarle a la afición una cobertura histórica y completamente accesible: “Fue un esfuerzo brutal para tener este evento que es mundial... parece que el fútbol ya no le pertenece a la gente y lo han hecho un coto cerrado, pero aquí en Azteca tienes 32 partidos de manera gratuita. Hasta donde llegue México vamos a tener a México, incluso si llega a la final”.