Multan con 900 mil pesos a Los Tucanes de Tijuana por cantar ‘narcocorridos’ en Chihuahua

Los Tucanes de Tijuana fueron multados en Chihuahua con 900 mil pesos por interpretar 'narcocorridos' que, según las autoridades locales, hacen apología al delito.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Subdirección de Gobernación, informó que la sanción por 8 mil 681 UMAS se produce luego de la presentación de la agrupación en la Expoganadera en la entidad, evento en el que se estarán otros artistas como Edén Muñoz, Remmy Valenzuela, Grupo Supremo, Banda MS y Gerardo Contreras.

"En relación al espectáculo de Los Tucanes de Tijuana realizado el pasado jueves 05 de octubre en el ExpoGan, el Gobierno de Chihuahua informa que se levantó un acta como sanción a la agrupación tras haber sido detectado en flagrancia la interpretación de contenido musical que hace apología al delito, en el 40 por ciento de la presentación", explicaron las autoridades.

Recursos de la multa irán al DIF municipal

De acuerdo con el gobierno municipal de Chihuahua, los recursos derivados de la multa serán "destinados de forma compensatoria al DIF Municipal en beneficio del tejido social de Chihuahua Capital".

La Subdirección de Gobernación mencionó que, en la revisión del concierto, no hubo música que promoviera la violencia contra las mujeres y propiciará su denigración, discriminación, marginación o exclusión, por lo que el monto establecido fue únicamente por los corridos de la agrupación.

Prohíben reguetón y corridos tumbados en Chihuahua

En julio de este año, el Cabildo de Chihuahua aprobó reformas al Reglamento del Sistema de Justicia Cívica y del Reglamento de Diversiones y Espectáculos Públicos para establecer sanciones para los cantantes que, en espectáculos que requieran permisos de la autoridad, realicen interpretaciones que hagan apología al delito, denigren o fomenten violencia contra la mujer.



La multa, como la que recibieron los Tucanes de Tijuana, va desde los 674 mil y hasta el millón 200 mil pesos por hacer apología del delito. Los regidores de Chihuahua han defendido las reformas debido a que en la entidad existe una alerta de género debido a la violencia contra las mujeres en algunos municipios.