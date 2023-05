¿Se los encargan? Peso Pluma revela la razón por la que compone narcocorridos

El cantante Peso Pluma ha arrasado la escena de la música regional mexicana, no sin antes causar comentarios a favor o en contra de las canciones que interpretan. Y es que las letras de los narcocorridos causan debate sobre su contenido.

Ante ello, Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del artista de 23 años de edad, refirió que este tipo de composiciones las crea e interpreta “bajo encargo”. En una entrevista con el canal de YouTube Soy Grupero, el cantante descartó que estos temas se traten de un homenaje al crimen organizado, sino que se trata de un trabajo.

“Ésa no es mi vida diaria, estamos representando lo que se dice en el corrido. Son corridos de encargo, o sea, no es como que nosotros (pensemos): ‘Ah vamos a hacer un homenaje’ o ‘vamos a hacer alusión a él’ o ‘que la gente lo venere’. Simplemente son corridos de encargo, nosotros nos dedicamos a escribir corridos a entregar nuestro trabajo y simplemente es eso”, afirmó.

¿Quién le encarga narcocorridos a Peso Pluma?

El cantante Peso Pluma refirió que en ocasiones “mensajeros” son quienes le solicitan componer los narcocorridos, pero que él no sabe en específico de quién se trata. “A veces son mensajeros, a veces son ellos mismos. Uno no sabe nunca, se trata de hacer lo mejor posible. Uno pide datos y uno simplemente escribe y se les entrega el trabajo”, manifestó.

El intérprete destacó que esta situación de componer temas por encargo es normal en el género y no es algo nuevo, ya que cuestionó que grupos como Los Tigres del Norte o Los Tucanes de Tijuana lo han hecho en el pasado.

“En este género es normal. Si no, no tendrías contenido, no tendríamos contenidos, es normal. Creo que todos los artistas del regional mexicano que cantan corridos, hay gente que te llama y de repente (dice) ‘Oye cuánto me cobras por hacer un corrido’ (y respondes) ‘Ah, pues tanto’ y te lo entrego”, expresó Peso Pluma.

El artista conocido como Doble P consideró que estos temas no deberán ser escuchados por los niños, pero resaltó que las temáticas que trata son una realidad que debe ser mostrada.

“¿Cuánto tiempo tienen Los Tigres del Norte, Los Tucanes de Tijuana? Esto no es nuevo. Es un tema delicado, se sabe que es delicado porque se viraliza y se muestra por donde sea. Yo sé que a veces no es bueno que los niños vean o escuchen esto, pero es una realidad. Se tiene que mostrar, se tiene que ver”, sentenció.