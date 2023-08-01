¿Qué países comunistas hay en la actualidad y cómo es vivir en ellos?

Actualmente solo quedan cinco países comunistas en todo el mundo, uno en América Latina y los otros cuatro en Asia. La mayoría tienen un régimen autoritario que impone un pensamiento único que impide el crecimiento económico social y educativo.

Los países que aún son comunistas son: República Popular China, Cuba, Corea del Norte, Vietnam y Laos, en los cuales los habitantes viven bajo el pensamiento social-económico heredado por el marxismo y el leninismo.

¿Cómo es vivir en Corea del Norte, país comunista?

Es un país con 25 millones de habitantes, y considerado el más reservado del mundo por lo que poco se sabe sobre cómo es la vida ahí, pero lo que conocemos es de miedo.

Todas las personas están obligadas a obedecer los “Diez mandamientos del Partido de los Trabajadores para el establecimiento de ideología unitaria”, basados en la ideología comunista.

Miles de personas buscan escapar de un país donde reina la falta de artículos de primera necesidad, el encarcelamiento falso y el trabajo forzoso.

Debido al comunismo en Corea del Norte, solo existen dos formas de adquirir alimentos: a través de los pequeños mercados legales o negros o las raciones que el gobierno otorga a sus habitantes y que tienen en desnutrición a la mayoría de las personas.

La compra de medicamentos es tan cara, que la gente tiene que acudir a los mercados negros o a remedios caseros. A los norcoreanos se les enseña a idolatrar a la familia Kim y luchar por su país desde una edad temprana. El sistema educativo está diseñado en torno a este propósito, de acuerdo con información de la organización Pscore.

¿Cómo es vivir en Cuba, un país comunista?

El equipo de Fuerza Informativa Azteca hizo un reportaje especial para mostrarle al mundo cómo es la vida en Cuba tras 63 años de comunismo. Es un país donde la mayoría de los habitante buscan escapar del hambre, la crisis económica y de la dictadura.

El comunismo en Cuba controla los medios de producción, los medios de comunicación y todas las propiedades, haciendo que el gobierno sea el encargado de proporcionar trabajo, acceso a la educación, salud y dar alimentos, que nunca son suficientes, a la población.

Millones de cubanos apenas tienen para comer. Sus alimentos solo los pueden conseguir haciendo largas filas para recibir unas libras de pollo o un tubo de picadillo.

¿Cómo es vivir bajo el comunismo en Vietnam?

El partido comunista es quien gobierna en Vietnam, país que durante muchos años se vio involucrado en diversas guerras, dejando al país devastado y en extrema pobreza.

En 1986 el régimen accedió abrir su economía al mercado para recuperarse, lo que los ha llevado poco a poco a prosperar económicamente. Sin embargo, el gobierno comunista no permite activismo político ni defensores de derechos humanos, quienes son encarcelados por pensar diferente al gobierno.

¿Cómo es vivir bajo el comunismo en Laos?

Es el país más pobre de Asia. El gobierno, bajo la ideología comunista, controla hasta los medios de comunicación y los tribunales.

De acuerdo con datos proporcionados por PNUD, el 77 por ciento de la población vive con menos de tres dólares al día; un tercio de los niños menores de cinco año sufre de desnutrición.

¿Cómo es el comunismo en China?

El partido comunista en China comenzó a tomar fuerza hace un siglo y aún continúa al frente del país. Xi Jiping, el presidente, tiene el poder total del país, controla libremente al partido, al estado y hasta el ejército, por lo que algunas personas lo llaman “la santísima trinidad comunista”.

Sin embargo, a diferencia de los otros países comunistas, China aceptó abrir su economía al mundo y hoy es una superpotencia económica.

En 1978, Deng Xiaoping impulsó un programa económico conocido como Reforma y Apertura, permitiendo el resurgimiento del sector privado.