Lucas Villa se convirtió en un símbolo de las protestas en Colombia, que hasta el momento suman más de 20 personas muertas, luego de que sufriera un ataque durante una manifestación en la ciudad de Pereira.

La tarde noche del miércoles, medios locales reportaron un ataque en contra de Lucas Villa, de 37 años, cuando dos sujetos a bordo de un vehículo gris le dispararon en ocho ocasiones, una de las balas le dio en la cabeza, lo que le provocó severos daños neurológicos.

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No obstante, Lucas Villa no fue la única víctima del ataque perpetrado durante una protesta pacífica en Colombia, ya que dos jóvenes más que lo acompañaban en la manifestación también resultaron lesionados, aunque Lucas Villa fue el que más grave y de acuerdo con familiares, su estado de salud es crítico en el Hospital Universitario San Jorge.

El ataque en contra de Lucas Villa le provocó lesiones en la cabeza, el cuello, el tórax y una herida en uno de sus miembros; además fue declarado con muerte cerebral, pero aún tiene soporte respiratorio.

En la mañana, Lucas Villa, un estudiante de la UTP le explica a varios pasajeros de Pereira-Risaralda, sobre en qué consistía la Reforma Tributaria #SOSColombiaDDH #SOSColombiaNosEstanMatando @ONU_es @ONUHumanRights @ElQueLosDELATA pic.twitter.com/dXUsYkR64h — Dina Rivera (@DinaLRiveraR) May 6, 2021

¿Quién es Lucas Villa y por qué sufrió un ataque en Colombia?

Lucas Villa es un maestro de yoga, quien tomó relevancia en las manifestaciones en Colombia, luego de que saliera a las calles a realizar desde bailes en las protestas en contra de la reforma tributaria, hasta hablar con los policías para pedirles que pararan con las represiones.

Otro vídeo de Lucas Villa.



Que su muerte no quede en la impunidad.



"Por nuestros muertos NI un minuto de silencio, toda una vida de lucha". @DanielSamperO pic.twitter.com/7cSH634R8o — Lmaf 🆘❗⚠️🇨🇴 (@Pa_respirar) May 6, 2021

También fue captado por otros manifestantes cuando Lucas Villa subía al transporte público para divulgar a los pasajeros los motivos de las protestas en Colombia.

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Lucas Villa también es estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira y es considerado como uno de los líderes más reconocidos de su escuela, además destaca por ser un deportista en Colombia.

Las últimas palabras de Lucas Villa que quedaron grabadas previo al ataque fueron: “Nos están matando en Colombia!”.

Otro vídeo de Lucas Villa.



Que su muerte no quede en la impunidad.



"Por nuestros muertos NI un minuto de silencio, toda una vida de lucha". @DanielSamperO pic.twitter.com/7cSH634R8o — Lmaf 🆘❗⚠️🇨🇴 (@Pa_respirar) May 6, 2021

Ciudad de Colombia ofrece recompensa por ataque contra Lucas Villa

Tras la noticia del ataque y el reporte de salud de Lucas Villa, cientos de personas en Colombia se indignaron y exigieron justicia para el hombre, quien ya es un emblema del movimiento.

El alcalde de Pereira, Carlos Maya, ofreció 50 millones de pesos colombianos para quien dé información sobre quienes perpetraron el ataque en contra de Lucas Villa, y pidió a la policía de Colombia dar con los autores materiales e intelectuales.

Exijo a la policía dar con los autores materiales e intelectuales del atentado que sufrieron jóvenes hoy en el viaducto de Pereira. No vamos a descansar hasta capturar a los responsables. El Gobierno de la Ciudad ofrece hasta 50 millones por información para dar con su paradero. — Carlos Maya (@MayaAlcaldePei) May 6, 2021

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