No culpes a la noche: Estos han sido los famosos que se han reunido con los presidentes de México

Los presidentes de México reciben a diversas personas, funcionarios y mandatarios de todo el mundo mientras están en el gobierno. Juntas de trabajo, reuniones y otros eventos formales son comunes como parte de su labor.

Sin embargo, en no pocas ocasiones, los titulares del Poder Ejecutivo se han tomado el tiempo para atender a figuras del espectáculo o del deporte, como parte de alguna visita relevante.

Luis Miguel y Carlos Salinas

El cantante Luis Miguel, aunque es apodado como “El Sol de México”, realmente no nación en nuestro país, sino que era originario de Puerto Rico. Sin embargo, en 1991 obtuvo la nacionalidad mexicana.

Medios nacionales publicaron el 23 de noviembre de ese año las imágenes del intérprete de “Culpable o No” recibiendo su carta de naturalización por parte del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

La foto es del momento en el que Luis Miguel recibió su carta de naturalización que lo hizo ciudadano mexicano de manos de Carlos Salinas de Gortari, no de una fiesta. Acá El Universal en noviembre de 1991. https://t.co/h1UgmYY3zP pic.twitter.com/9aZC5EsMGT — Luisa Oceguera (@esadeloshilos) August 21, 2020

Checo Pérez y Felipe Calderón

El piloto de Fórmula 1 Sergio Checo Pérez visitó al entonces presidente Felipe Calderón en el 6 de junio del año 2011 en la residencia oficial de Los Pinos. El mandatario señaló al integrante de la escudería Sauber como un ejemplo para la juventud mexicana.

Canelo Álvarez y Peña Nieto

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez sostuvo un encuentro con Enrique Peña Nieto el 29 de abril de 2013 en Los Pinos, donde le entregó los guantes que usó en su pelea contra Austin Trout, en la que salió con la victoria.

Leonardo Di Caprio y Peña Nieto

El 7 de junio de 2017, el actor estadounidense y activista Leonardo Di Caprio sostuvo una reunión con Enrique Peña Nieto. El histrión de cintas como “Inception” y “Titanic” pidió al mandatario medidas más fuertes para proteger a la vaquita marina.

Joan Manuel Serrat y AMLO

El 20 de octubre de 2022, previo a sus conciertos en el 50 Festival Internacional Cervantino y en el Zócalo capitalino, el cantautor español Joan Manuel Serrat sostuvo un encuentro con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Palacio Nacional. Lo invitó a ver los murales del pintor mexicano Diego Rivera.