Recolectan 85 toneladas de basura en playas de Acapulco, Guerrero

“Para que cuando llegue el turismo encuentre las playas limpias, todo Acapulco playas limpias"; con esta consigna, prestadores de servicios turísticos exhortaron a la ciudadanía a mantener libre de basura las playas del puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero.

Desechos plásticos, pedazos de vidrios, colillas de cigarros y corcholatas son algunos de los restos más comunes que se pueden encontrar en las playas de Acapulco. Por ello, este miércoles dos de febrero los prestadores de servicios turísticos se organizaron para llevar a cabo la limpieza de estas zonas.

Brigadas retiran la basura en playas de Acapulco

En entrevista para Fuerza Informativa Azteca , Hipólita Olmedo comentó: “Es necesario que los compañeros se comprometan siempre a tener limpios sus módulos, sus concesiones donde ellos les corresponde para que estén limpias, que no haya basura, que no haya piedras, que no haya vidrios, que no haya ningún desecho que pueda causar una mala imagen dentro de lo que es la franja de arena”.

Para esta jornada masiva de limpieza se desplegaron 800 trabajadores de playa, quienes para efectuar el barrido de limpieza, utilizaron rastrillos y costales. En grupo o por separado, caminaron limpiando desde playa Las Hamacas hasta terminar en el asta bandera del puerto.

Incluso, hubo turistas que se sumaron a las labores para generar conciencia entre sus familiares. Una de ellas es Beatriz Gómez, quien afirmó que en ocasiones ha encontrado las playas con basura y por ello ve como una buena idea esta labor en favor de todos, pero sobe todo, dijo, para beneplácito de los visitantes.

Cifras de la promotora de playas arrojan que con este tipo de limpieza se llegan a recolectar hasta 85 toneladas de basura tan solo en las playas del puerto de Acapulco.

Una vez concluida la masiva jornada de limpieza, los ciudadanos estuvieron convencidos de haber ayudado al medio ambiente mejorando las condiciones del lugar donde trabajan.

Acapulco, un sitio turístico con tradición internacional

Acapulco es uno de los destinos preferidos para turistas nacionales y extranjeros, de ahí que los prestadores de servicios hayan puesto manos a la obra para ofrecer una mejor estadía para los visitantes.

Este puerto guerrerense, como diversos destinos turísticos a nivel nacional y global, padeció los efectos de la pandemia por Covid-19. Fue en enero pasado cuando recibió el primer crucero de la temporada después de dos años en la que estuvo suspendido el arribo de estas embarcaciones.

El Seven Seas Mariner fue el primer crucero que atracó en el puerto en este 2022, y abordo llegaron 460 pasajeros y 445 tripulantes, quienes con música y bailes fueron recibidos en la terminal marítima de Acapulco.

La embarcación hizo una parada en Acapulco el 11 de enero y llegó procedente del Puerto de Quetzal, Guatemala, con destino a Los Cabos, Baja California Sur.