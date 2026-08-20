Martha traicionó a su hija secuestrándola cuando iba a la tienda

Martha, una madre de familia, secuestró a su propia hija cuando la víctima se dirigía a una tienda en el Estado de México (Edomex) para llevarla a un lugar que funcionaba como centro de rehabilitación.

La investigación señala que la mujer no participó sola y fue ayudada por un hombre llamado Salvador. Ambos fueron denunciados ante la Fiscalía General de Justicia estatal.

Madre interceptó a su hija cuando salió a la tienda

La madre de la víctima privó de la libertad a su hija para internarla en un centro de rehabilitación en el Edomex, de acuerdo con la fiscalía.

Fue en junio de 2025 cuando la víctima salió de su domicilio ubicado en Zinacantepec para ir a la tienda, pero fue interceptada en la calle por ambos.

Martha y Salvador la sometieron y subieron por la fuerza a un vehículo en el cual la trasladaron.

La fiscalía localizó el lugar donde mantenían a la víctima, quien se encontraba interna en un inmueble habilitado como centro de rehabilitación y, tras conseguir su libertad, denunció a ambos.

Sentencian a madre y cómplice por secuestro en Edomex

Los responsables identificados como Salvador Huerta Castro y Martha Ramírez Sánchez fueron detenidos por su participación en el delito de secuestro, por lo que fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social.

Una vez que enfrentaron un proceso penal, el juez con residencia en Almoloya de Juárez les dictó una sentencia de 90 años de prisión a cada uno de ellos.

"La fiscalía estatal aportó las pruebas para demostrar la participación de los detenidos en el hecho investigado, por lo que el juez, tras proceso legal, los declaró culpables de secuestro y les impuso una sentencia de 90 años de prisión a cada uno, además de suspenderles sus derechos civiles y políticos", informó la institución.