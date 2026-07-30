Lo mataron y abandonaron en la calle: la cruel historia de un interno de un anexo en Ecatepec

Un hombre que se encontraba dentro de un anexo en Ecatepec, Estado de México, murió tras ser agredido presuntamente por personas que se encontraban en este centro de rehabilitación y después lo abandonaron en la calle.

No se trata del primer caso donde una persona internada en una clínica de rehabilitación en este municipio pierde la vida, pues en febrero de 2026, un interno fue encerrado en el baño y lo mataron dentro del centro de rehabilitación Grupo Centradic “Empezar de nuevo” A.C.

Encuentran cuerpo y descubren que era un interno anexado

El 21 de julio de 2026 fue encontrado un hombre muerto en calles de la colonia Playa Golondrinas del municipio de Ecatepec.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), se pudo determinar la identidad de la víctima, quien fue reconocida por sus familiares.

El cuerpo era el de un hombre que se encontraba internado desde abril en el Centro de Rehabilitación “Jesús Confío en Ti” ubicado en la colonia Potrero del Rey.

Personal de clínica de rehabilitación negó visita a familia de víctima

Los familiares de la víctima refirieron que la última vez que lo habían visto con vida fue el 19 de julio de 2026, cuando acudieron a visitarlo al anexo, sin embargo, uno de los encargados les negó el acceso argumentado que la víctima se encontraba “castigado”.

Dos días después, el encargado les informó por teléfono que la víctima habría escapado del centro de rehabilitación, por lo que iniciaron una denuncia por desaparición de personas.

Capturan a cinco por muerte de hombre en clínica de rehabilitación

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una investigación que permitió precisar que el 20 de julio el encargado del lugar, ya identificado, presuntamente ordenó a cuatro hombres someter a la víctima.

Lo llevaron a una habitación de dicho centro de rehabilitación, en donde le pegaron y después le colocaon una playera sobre el rostro, lo que provocó que falleciera por asfixia mecánica en su modalidad de estrangulamiento.

De acuerdo con la investigación, los presuntos responsables de la agresión fueron identificados como Joel Ángel “N”, Raziel “N”, Luis Andrés “N” y Brayan “N”.

Subieron a un auto a víctima y la tiraron en la calle

Carlos “N” les indicó a los cuatro sujetos subir el cuerpo de la víctima a un vehículo Nissan tipo Tsuru, de color negro opaco, y lo trasladaron a calles de la colonia Playa Golondrinas, en donde fue abandonado.

Un seguimiento y análisis de diversas cámaras de seguridad permitió identificar el automóvil donde habría sido traslada la víctima; vehículo que era propiedad de uno de los encargados de dicho centro de rehabilitación.

El lugar donde ocurrió la agresión fue cateado por elementos de la Fiscalía del Edomex, Marina y Policía Municipal.

Reintegran con su familia a internos de anexo en Ecatepec

En el lugar había internados 20 hombres, 16 de los cuales fueron reintegrados a su núcleo familiar y cuatro de ellos, fueron detenidos por su posible participación en el homicidio de la víctima, en tanto que el inmueble quedó asegurado mientras continúan las investigaciones.

Los detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario de Ecatepec, a disposición de un juez quien determinará su situación jurídica, aunque por el delito de homicidio podrían obtener una sentencia de hasta 70 años de prisión.

