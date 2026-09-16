VIDEO| “Un México libre de violencia": Madres buscadoras dan grito alternativo frente a la Fiscalía de la República; exigen justicia por desaparecidos

¡El Grito de la indignación! Un grupo de madres buscadoras acudieron a las afueras de la Fiscalía General de la República Mexicana para dar un 'grito alternativo' este 15 de septiembre 2026, exigiendo justicia por las y los desaparecidos en México.

Madres buscadoras aseguraron que no hay nada que celebrar ante la situación de violencia y desapariciones que se vive actualmente en el país, el cual ha afectado la vida de millones de familias mexicanas.

El momento fue compartido en redes sociales, provocando la indignación de miles de usuarios sobre la lamentable situación de desapariciones que azota a México.

"¡Vivan los desaparecidos!": El Grito alternativo de las madres buscadoras frente a la FGR

"¡Vivan las madres buscadores! (...) ¡Que vivan los desaparecidos!". El 'Grito de Independencia alternativo' ocurrió después de que las madres buscadoras cumplieran una semana de plantón frente a Fiscalía General de la República, sin recibir respuesta y atención por parte de las autoridades.

Además de exigir justicia para las y los desaparecidos, las madres buscadoras pidieron un México sin violencia, sin ejecutados, sin narcopolíticos o casos de justicia selectiva.

"¡Que viva México! Pero un México libre de violencia, que viva México sin ningún desaparecido, que viva México sin ejecutados en el país, que viva México pero sin narcopolíticos, que viva México sin narcoviolencia", reafirmó en un video una de las madres buscadoras durante las protestas frente a las instalaciones de la FGR.

Como parte del 'grito de indignación', las madres buscadoras vocearon los nombres y apellidos de algunas personas desaparecidas, mientras los otros asistentes coreaban el famoso "viva".

¡EL GRITO DE LA INDIGNACIÓN! Madres buscadoras dan un grito alternativo frente a la @FGRMexico



Para cientos de miles de familiares de personas desaparecidas no hay nada que celebrar en las Fiestas Patrias. Tras cumplir una semana en plantón frente a la FGR sin recibir respuesta… pic.twitter.com/oWsom35HLq — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 16, 2026

Madres buscadoras en la FGR: Exigen justicia ante la inacción de las autoridades

A pesar del plantón en la FGR y los gritos de justicia, la fiscal Ernestina Godoy prioriza la agenda política sobre las demandas de justicia, las madres buscadoras alzan la voz para visibilizar una tragedia nacional que las autoridades han insistido en ignorar.

