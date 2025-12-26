Navidad entre ausencias: Tapizan villa de Cuautitlán Izcalli con fotos de desaparecidos

Para miles de familias, la Navidad fue motivo de celebración; para otras, fue un recordatorio de la silla vacía en la mesa. Este 25 de diciembre, la Villa Navideña del municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, amaneció con una decoración distinta y dolorosa: tapizada de carteles de búsqueda.

Lo que estaba planeado como un paseo familiar lleno de luces y adornos, se convirtió en una protesta pacífica de madres y padres buscadores, quienes exigen a las autoridades que no olviden a sus hijos y se pongan a trabajar para encontrarlos.

🎄💔 Mientras muchos celebraban, miles no tuvieron nada que festejar.



La Villa Navideña de Cuautitlán Izcalli amaneció cubierta con fotos y fichas de personas desaparecidas. Madres y padres buscadores exigen a las autoridades acciones reales para encontrarlos. @mendoza_ruben… pic.twitter.com/9fAY6iEc0N — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 26, 2025

Rostros de desaparecidos entre las luces del árbol de Navidad

Las fotografías de hombres, mujeres y jóvenes desaparecidos fueron colgadas dentro y fuera del estanque de la Villa, mezclándose surrealistamente con las esferas y las luces festivas. También se pegaron fichas en el kiosco y en las letras monumentales del municipio, justo frente al Palacio de Gobierno.

El mensaje de los colectivos fue claro: “No estamos buscando, por supuesto, venganza. Pero hay un Dios justo que sabe quién ha hecho daño a nuestros seres queridos”.

La intervención transformó el ambiente. Los visitantes, que llegaban buscando la foto del recuerdo, se encontraron con un sitio de reflexión obligada.

“Muchos piensan nada más en diversión, pero no nos ponemos en los zapatos de las personas que les falta alguien”, comentó Angélica, una de las visitantes impactadas por la escena. El sentimiento fue compartido por otros asistentes, como Iván, quien relató el cambio de ánimo al ver las imágenes: “Estábamos disfrutando el paisaje y pues sí, nos encontramos ahorita con las fotos de los muchachos... Es realmente muy triste”.

Por su parte, Roberto, otro vecino de la zona, lamentó la falta de acción oficial: “Es feo que no la pasemos con la familia, todos en unión... La verdad, la autoridad prefiere andar en otros lados que estar cuidando”.

Esta protesta visibiliza una crisis nacional. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en México hay por lo menos 133 mil desaparecidos.

Para estas 133 mil familias, no hubo “Feliz Navidad” ni habrá un “Próspero Año Nuevo”, solo la esperanza inquebrantable de volver a ver a quienes les fueron arrebatados.