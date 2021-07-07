Madrid registra un día sin muertes por Covid-19

Desde el 28 de julio de 2020, la Consejería de Sanidad de Madrid no registró muertes por Covid-19 y a casi un año de ese resultado, este 7 de julio tampoco hubo fallecimientos por la pandemia.

Sin embargo, las autoridades sanitarias de Madrid indicaron que este día sin muertes por Covid-19 debe tomarse con cautela, ya que existen retrasos en los registros de las personas que fallecieron.

Además de las cero defunciones, Madrid también reporta menos casos positivos de Covid-19; así como pocos pacientes ingresados a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Siguen bajando las hospitalizaciones y las personas en UCI, y el mejor dato del día: después de muchos meses, ayer no hubo ningún fallecido por COVID-19 en la Comunidad de Madrid.



Hay que seguir vacunando porque esto funciona. pic.twitter.com/pwsHcYHoCj — Carlos Díaz-Pache (@cdpache) July 7, 2021

¿Por qué Madrid no reportó muertes por Covid-19?

Medios de España indicaron que en 2020, Madrid no reportó ni una sola muerte por Covid-19 debido al confinamiento que se implementó para contener los contagios.

Pero a un año del confinamiento, autoridades de Madrid creen que esta reducción de muertes es un reflejo de las jornadas de vacunación que la ciudad alcanzó, pues tan solo en las últimas 24 horas se aplicaron 94 mil 15 dosis.

📍 MADRID



🔵 1.833 CASOS NUEVOS

-M: 1.492

-L: 626

-D: 414

-S: 1.013

-V: 786

-J: 1.010

-X: 984

-M: 782



💪🏻 ¡NINGÚN FALLECIDO AYER!

🟢 35 ALTAS HOSP.



🏥 259 PLANTA [+7 🔴]

🚑 115 UCI [-3 🟢] pic.twitter.com/T9l1A7QF2Y — Miguel Ángel Reinoso (@mianrey) July 7, 2021

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Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, compartió este dato a través de su cuenta de Twitter en el que aseguró que son buenas noticias; no obstante, exhortó a la población a continuar con las medidas para contener los contagios.

Hoy tenemos una buena noticia, en los datos asistenciales de la comunidad Madrid de ayer día 6 no hubo ningún fallecido. Seguimos. Nos queda poco, seamos prudentes para controlar esta fase de crecimiento de Covid-19.

Hoy tenemos una buena noticia, en los datos asistenciales de la @ComunidadMadrid de ayer día 6 no hubo ningún fallecido.Seguimos.Nos queda poco, seamos prudentes para controlar este fase de crecimiento #COVID19 — AntonioZapatero (@ZapateroAntonio) July 7, 2021

A pesar de que no se reportaron muertes por Covid-19 en Madrid, sí hay un aumento de contagios, principalmente entre los grupos de población más jóvenes.

De acuerdo con cifras de autoridades sanitarias de Madrid, hay un acumulado de 751 mil 430 casos positivos; además, un total de 116 mil 402 casos han requerido hospitalización, 11 mil 942 fueron ingresados a UCI y 103 mil 171 casos fueron dados de alta por los hospitales.

🔴 Alcanzamos 5.947.189 vacunas registradas en la Comunidad de Madrid.



⏱ 94.015 en las últimas 24 horas.



👉 3.396.720 primeras dosis.



👉 2.367.859 segundas dosis.



👉 182.610 dosis de Janssen. pic.twitter.com/rq3Zz5FE0P — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) July 7, 2021

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