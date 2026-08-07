Noche de crimen e impresionantes hallazgos en ZMG; atacan a dos hombres a balazos en Tlaquepaque y Guadalajara

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) reportó a un joven de entre 25 y 30 años asesinado a balazos sobre la calle José Manuel de la Vega, dentro de la colonia Lázaro Cárdenas en el municipio de Guadalajara. De acuerdo con nuestro reportero de fuente, Diego García de Azteca Noticias Jalisco, los agresores interceptaron a la víctima e iniciaron un ataque armado.

Finalmente, el joven intentó salvar su vida huyendo del lugar, pero cayó desplomado sin vida a una cuadra de distancia tras recibir entre cuatro y cinco impactos de proyectil de arma de fuego; ahora elementos de la policía municipal resguardaron la escena donde quedaron esparcidos entre seis y siete casquillos percutidos a lo largo de la calle.

Nueva ejecución en la colonia Buenos Aires de Tlaquepaque impacta a vecinos

Un hombre de aproximadamente 40 a 45 años perdió la vida tras recibir una ráfaga de disparos en el cruce de las calles Pedro de Ceballos y Manuel Aresti, de la colonia Buenos Aires del municipio de San Pedro Tlaquepaque; aunque paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para prestar auxilio, solo pudieron confirmar el fallecimiento del masculino debido a los múltiples impactos que presentaba en el cuerpo.

Según mencionaron vecinos y autoridades, existe una alarma en la zona, ya que unos días antes se registró otra ejecución a tan solo una cuadra de distancia y bajo la misma modalidad, donde policías municipales acordonaron el área a la espera del Servicio Médico Forense.

Abandonan a un hombre golpeado a bordo de una carretilla en la colonia Moderna

En un hecho aislado, un reporte movilizó a los cuerpos de emergencia al cruce de las calles Vidrio y Rayón en la colonia Moderna de Guadalajara, donde un hombre de 40 a 45 años fue localizado lesionado con severos golpes en el rostro y la cabeza. Según los primeros reportes, un conocido de la víctima o vecino, llevó al agredido cargando a bordo de una carretilla de construcción para dejarlo en dicho cruce, esto para que fuera auxiliado.

Aunque los paramédicos municipales le brindaron atención médica de urgencia, lo reportaron en estado de salud regular; ahora los elementos de la policía tapatía iniciaron las investigaciones para averiguar quiénes lo golpearon hasta dejarlo en ese estado.