Susto en la Zona Metropolitana de Guadalajara: Se incendia horno en fábrica de pan

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la madrugada de este martes 4 de agosto en el municipio de Guadalajara. El reporte sobre una fuerte presencia de humo en una fábrica de pan puso en alerta a los bomberos de la Zona Metropolitana.

Al llegar al lugar, los rescatistas detectaron que el fuego había comenzado en una de las áreas de trabajo.

¿Dónde hubo un incendio en Guadalajara?

El percance se registró sobre el cruce de la Calle 2 y la avenida Lázaro Cárdenas, en el corazón de la Zona Industrial de Guadalajara.

Los números de emergencia recibieron llamadas de alerta por parte de trabajadores y vecinos del lugar, quienes notaron el problema dentro de las instalaciones de la empresa dedicada a la elaboración de pan.

¿Dónde comenzó el fuego?

Al llegar al lugar de los hechos, los bomberos municipales confirmaron que el incendio se había originado en un horno de la panadería.

La causa exacta de lo que provocó el fuego no fueron reveladas, lo que se sabe es de la presencia del fuego por el que los rescatistas se desplegaron las obras necesarias para controlar las llamas antes de que afectaran el edificio y de que hubiera personas heridas.

🔴#ALMOMEMTO Se registró un inc3ndio en una fábrica de panes en la Zona Industrial de Guadalajara, afortunadamente no se reportaron l3si0n4d0s.#SomosTestigos🚨



Con información de: @DiegoGarciaH_ pic.twitter.com/zmyf9CEqyo — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) August 4, 2026

¿Hubo personas lesionadas tras el incendio?

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas por el humo.

El personal de la fábrica reaccionó a tiempo para ponerse a salvo mientras las corporaciones de auxilio sofocaban por completo el fuego en la zona de producción.

Bomberos municipales revisan la zona

Luego de apagar el fuego, el equipo de bomberos se quedó en el sitio haciendo labores de ventilación y enfriamiento.

Inspeccionaron las instalaciones eléctricas y de gas dentro de la empresa para descartar cualquier incidente mayor o riesgo para los empleados.

Hubo pérdidas materiales por el incendio

Tras la evaluación de la zona afectada, la situación quedó bajo control y fuera de peligro.

Autoridades locales habrían terminado de revisar las instalaciones y luego de ello, se habrían retirado del lugar, dejando seguros a todos los que seguirán con sus labores dentro del edificio.