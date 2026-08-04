VIDEO: Reportan explosión dentro de una pensión en Tlaquepaque, Jalisco; hay cuatro muertos

Una intensa explosión registrada la noche de este lunes en una pensión de vehículos pesados, en Tlaquepaque, Jalisco, dejó un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, de acuerdo con información de Protección Civil.

El incidente ocurrió sobre la Calzada Lázaro Cárdenas, en la colonia Lomas de Tlaquepaque, donde el estruendo fue escuchado a varios metros de distancia y generó una amplia movilización de los servicios de emergencia.

#Almomento 💥 Explosión en Lomas de Tlaquepaque.



Se registró al interior de una pensión de vehículos sobre Calzada Lázaro Cárdenas y República de Bolivia.

De manera preliminar se habla de cuatro personas que pierden la vida. Aún se desconoce el origen del incidente. pic.twitter.com/MbqJ2FkPcs — Florencia Moreno (@jlorecita27) August 4, 2026

¿Qué pasó en la explosión de Tlaquepaque?

Los primeros reportes indican que una pipa con combustible presentó una explosión seguida de una implosión mientras se encontraba dentro de una pensión de vehículos pesados.

De manera preliminar, se informó que las víctimas presuntamente realizaban trabajos con sopletes cuando ocurrió el accidente, aunque esta versión aún forma parte de las investigaciones.

Explosión de un vehículo en una pensión ubicada en Tamiahua y Pitallos causa movilización en San Pedro Tlaquepaque. Reportan víctimas en este incidente. Movilización en la zona. Información en proceso. pic.twitter.com/WtxtYVzwxP — Héctor Escamilla (@HectorXkamylla) August 4, 2026

Protección Civil confirmó la muerte de cuatro personas como consecuencia del siniestro. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas ni han informado si hubo más personas lesionadas.

La explosión se registró en una pensión ubicada sobre las calles Tamiagua y Capulín, en la colonia Las Huertas, perteneciente al municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Tras el siniestro, la zona quedó bajo resguardo de la Policía Municipal, mientras bomberos permanecen en el lugar realizando inspecciones para descartar riesgos adicionales.

Autoridades investigan las causas de la explosión

El fuego ya fue sofocado; sin embargo, la escena permanece acordonada para permitir el trabajo de peritos y especialistas.

Asimismo, el Ministerio Público fue notificado para iniciar la carpeta de investigación y determinar qué originó la explosión del vehículo que transportaba chapopote.

Las autoridades señalaron que será el resultado de los peritajes el que establezca si el accidente estuvo relacionado con las labores que realizaban los trabajadores o con alguna otra falla.

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