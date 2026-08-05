Noche violenta: Balean a un joven en Zapopan y apuñalan a un hombre en Guadalajara, así la Zona Metropolitana

La violencia encendió las alarmas de los elementos de seguridad durante la madrugada en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, luego de que se registraran dos ataques, uno armado y otro con arma blanca.

🔴#ALMOMENTO Un jóven de 17 años fue 4tac4d0 a tir0s y llegó por sus medios a la Cruz Verde Villas de Guadalupe en Zapopan, la v1ctim4 presenta tres 1mpact0s de b4la.#SomosTestigos🚨



Con información de: Diego Garcia Reportero (@DiegoGarciaH_ ) pic.twitter.com/ro16QTZyGw — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) August 5, 2026

Balean a joven a unos pasos de la Cruz Verde

El primer ataque ocurrió en Zapopan. Un joven de apenas 17 años de edad fue agredido directamente a tiros.

El hecho sucedió justo al lado de las instalaciones de la institución de salud, Cruz Verde Villas de Guadalupe, justo frente a una tienda departamental que también se encuentra dentro de la zona.

Joven baleado pide ayuda

Tras los disparos, el joven logró moverse por sus propios medios e ingresó al centro de salud para pedir ayuda.

El personal médico que lo atendió detectó que presentaba al menos tres impactos de bala, con heridas localizadas en el área del abdomen y en un brazo. Hasta el momento, nadie sabe por qué lo atacaron.

Apuñalan a un hombre en la colonia El Retiro

El segundo hecho violento de la noche se registró en el municipio de Guadalajara. Un reporte sobre una aparente riña callejera movilizó a las autoridades al cruce de las calles Agustín Rivera y Torres Quintero, dentro de la colonia El Retiro.

Al llegar, los oficiales encontraron a un hombre con múltiples lesiones hechas con un arma blanca.

Trasladan a hombre en estado grave de salud

Paramédicos municipales acudieron al punto del ataque para brindarle los primeros auxilios.

Debido a la cantidad de heridas que sufrió durante la agresión, los equipos de emergencia tuvieron que estabilizarlo en el lugar para después trasladarlo de urgencia a un hospital, donde su estado de salud se reportó como grave.

Policías rastrean pistas de ambos ataques

En las dos escenas se hicieron presentes elementos de la policía municipal de Zapopan y Guadalajara, respectivamente.

Los oficiales resguardaron los puntos y recabaron toda la información posible con los testigos para tratar de reconstruir la ruta que llevaron a cabo los agresores de ambos casos, quienes lograron escapar antes de que llegaran las patrullas.

No se reportaron detenidos.