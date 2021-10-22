VIDEO: Maduro platica con caballo en homenaje a Hugo Chávez

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue blanco de burlas luego de compartir un video en el que se le ve platicar con un caballo durante un homenaje al expresidente Hugo Chávez.

“Estoy viéndote y tú viéndome. Vamos adelante ¿sí?, ¿caminamos juntos? Vamos adelante, ve”, dijo el mandatario al burro durante una transmisión hecha desde el Cerro Ávila, en Caracas.

El peculiar momento ocurrió cuando Maduro daba un discurso respecto a los nueve años de la muerte de Hugo Chávez, acompañado de su esposa Cilia Flores.

“Qué bella es nuestra patria. Y hoy, a nueve años, recordamos a nuestro inolvidable comandante Hugo Chávez Frías, nueve años, y el camino de Hugo Chávez está más vivo que nunca, y por ese camino voy, ¿vamos?”, expresó el presidente venezolano mientras invitaba al caballo a seguirlo.

Nosotros los revolucionarios y las revolucionarias vamos siempre hacia adelante, por el camino de nuestro Comandante Hugo Chávez, construyendo la Patria Socialista y Poder Popular. ¡Andamos con Dios, Cristo, con el pueblo y con Chávez! pic.twitter.com/VHWcDCCFj9 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 21, 2021

Maduro compartió el video a través de su cuenta de Twitter, donde escribió que los revolucionarios siempre van hacia adelante, siguiendo el camino del comandante Hugo Chávez, por lo que la publicación generó burlas en redes sociales.

Incluso, algunos usuarios recordaron una escena similar, cuando el presidente de Venezuela charló con un pajarito y aseguró que se trataba del espíritu de Hugo Chávez dándole su bendición.

"De hablar con pajaritos a hablar con los caballitos, cada día estás más loco". "¡Qué caballo tan inteligente al no contestar! ¡Y qué bestia de Presidente, comparando a su jefe el comandante eterno con el caballo! ¡Qué respeten a los caballos!", fueron algunos de los comentarios publicados en redes sociales.

Esta no es la primera vez que Maduro charla con un animal

En 2013, durante su campaña política, Nicolás Maduro aseguró que se comunicó con un “pajarito chiquitico”, que le hizo recordar al fallecido comandante Hugo Chávez.

En aquel año, el mandatario dijo que un pajarito se le había acercado para decirle que se trataba de Hugo Chávez, quien se encontraba lleno de amor de su pueblo, de lealtad y que se sentía orgullo de los venezolanos.