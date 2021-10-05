VIDEO: Maduro decreta que ya llegó la Navidad en Venezuela

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, decretó la llegada anticipada de la Navidad a su país, y a través de un video publicado en redes sociales compartió la decoración del Palacio Miraflores, con árbol navideño y luces de colores.

A pesar de que apenas inicia el mes de octubre y faltan más de 80 días para Navidad, el presidente venezolano ya inició la celebración, por lo que mostró la decoración en la casa de gobierno y señaló que no sabía dónde iba a publicar el video tras la caída de varias redes sociales.

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“Se pone bello el Palacio. Estamos en reuniones de trabajo hoy. Hoy se cayó Facebook, WhatsApp, Instagram, yo no sé por dónde voy a publicar este video”, expresó el mandatario mientras recorría Palacio acompañado de su esposa, Cilia Flores. “Mira esto, mira estos venaditos, ven acá”, exclamó Maduro emocionado mientras recorría el jardín.

El presidente también agregó que Venezuela tendrá unas fiestas decembrinas “felices, brillantes, llenas de luces y colorido”, dijo antes de concluir el video de su recorrido por el Palacio Miraflores.

Llegó la navidad al Palacio de Miraflores y a todo nuestro país, con la alegría y detalles que caracterizan esta época especial. En Venezuela vamos a tener unas navidades felices, llena de luces y colorido. pic.twitter.com/XW3R58QhDC — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 5, 2021

Navidad anticipada de Maduro en Venezuela

Esta no es la primera vez que Nicolás Maduro comienza la celebración navideña antes de tiempo, pues el año pasado, en medio de la pandemia de Covid-19, el presidente inició con las decoraciones desde el 15 de octubre.

En esa época, el mandatario compartió una fotografía acompañado de su esposa con un fondo lleno de elementos típicos de la festividad y una imagen de la virgen de Guadalupe con Jesús entre sus manos.

Asimismo, en 2019 también dijo que la Navidad venezolana comenzaría anticipadamente, para llevar a los hogares alegría.

“Nada ni nadie nos va a quitar la felicidad y la Paz del pueblo, que recibe la Navidad con un país en tranquilidad y que se prepara para tener un año 2020 de desarrollo y prosperidad. ¡Defenderemos la Paz de Venezuela!”, escribió Maduro en su red social ese año para iniciar la celebración.

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