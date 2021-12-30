VIDEO: Maestra con Covid-19 se aísla cinco horas en baño de un avión

Marisa Fotieo es una maestra de Michigan, Estados Unidos, que se encerró durante cinco horas en el baño de un avión, después de dar positivo en una prueba de Covid-19.

La profesora abordó el avión en Chicago, para dirigirse a Reykjavik, la capital y ciudad más grande de Islandia; sin embargo, se realizó una prueba rápida en pleno vuelo y se enteró que estaba contagiada.

Después de confirmar que era portadora de Covid-19, la maestra se aisló en el baño, con el propósito de no contagiar al resto de los pasajeros de la aeronave, perteneciente a la compañía Icelandair.

Fotieo sintió un dolor en la garganta y decidió hacerse una prueba rápida, por lo que en pocos minutos confirmó que tenía Covid-19. “Había 150 personas en el vuelo y mi mayor temor era contagiarlos”, dijo a medios estadounidenses.

Por lo anterior, la maestra se encerró en el baño, aproximadamente cinco horas, hecho que compartió en un video a través de su cuenta de TikTok, el cual suma más de cuatro millones de reproducciones.

Con ayuda de una azafata, maestra pasa la cuarentena en Islandia

La profesora estuvo el resto del vuelo en su “lugar de cuarentena VIP”, donde recibió ayuda de la azafata Ragnhildur “Rocky” Eiríksdóttir, quien le proporcionó alimentos, contó la joven.

Ragnhildur se aseguró de que tuviera todo lo necesario en las siguientes cinco horas de vuelo, desde comida y bebida, y constantemente se interesaba por mi estado de salud y me decía que iba a estar bien.

Cuando Fotieo llegó a Islandia, continuó su confinamiento en un hotel operado por la Cruz Roja, donde pasó la Navidad y se mantuvo en contacto con la azafata, quien le envió flores para hacerla sentir mejor durante su encierro.

En otro video de TikTok, la maestra aseguró que Ragnhildur era “un ángel en esta Tierra”, pues la ayudó mientras estuvo aislada en el baño del avión y le envió regalos al hotel la mañana de Navidad.

Marisa Fotieo ha compartido otros videos en los que muestra cómo vive la cuarentena en el hotel de Reykjavik y esas grabaciones ya son virales en la red social.

Según medios internacionales, este miércoles se cancelaron más de mil vuelos en Estados Unidos, debido al aumento de contagios de Covid-19 y al avance de la variante omicron por el país norteamericano.

