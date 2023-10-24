Maestra de física muere frente a sus alumnos en secundaria de Coahuila

Una maestra que impartía la clase de física en la Secundaria General Número 21 “Javier Luis Cabello Siller”, ubicada en el municipio de Saltillo, Coahuila, murió frente a sus alumnos; autoridades informaron que un infarto agudo al miocardio habría sido la causa del fallecimiento.

Los hechos ocurrieron a las 8:50 de la mañana cuando los alumnos regresaban al aula junto a la docente, quien intentó bajar las escaleras y en ese momento se desvaneció ante el asombro de sus estudiantes, quienes corrieron a dar aviso a la prefectura de la escuela para que pidiera ayuda.

Autoridades escolares aplicaron el protocolo correspondiente al proporcionar los primeros auxilios por personal del plantel y dar aviso al servicio de urgencias médicas para que paramédicos de la Cruz Roja se hicieran cargo de la situación que mantuvo a la Secundaria General Número 21 bajo la atención de todo el estado.

Infarto agudo al miocardio habría causado la muerte de maestra

La Secretaría de Educación de Coahuila informó que luego de atender el llamado de urgencias, paramédicos confirmaron que el diagnóstico sobre la muerte de la maestra de física es de un probable infarto agudo al miocardio.

Añadió que para brindar facilidades y realizar las investigaciones correspondientes, se tomó la decisión de suspender las clases durante el resto del día en la Secundaria General Número 21 “Javier Luis Cabello Siller”, ubicada en el municipio de Saltillo.

Peritos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila también acudieron al sitio para iniciar las indagatorias correspondientes, así como el levantamiento de pruebas y el cadáver para determinar la verdadera causa de la muerte, en tanto su cuerpo fue trasladado al Semefo.

Alumnos lloran la muerte de su maestra

Unas horas después de confirmarse la muerte de la maestra Elba, sus alumnos acudieron a la Secundaria General Número 21 para instalar una pequeña ofrenda para recordar a su docente, a quien calificaron como una buena persona.

Por su parte, la sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) también envió sus condolencias a familiares y amigos de la maestra que murió frente a sus estudiantes.