Estudiante que apuñaló a maestra en Coahuila es transferido a otra escuela

El secretario de Educación de Coahuila, Francisco Saracho Navarro, confirmó que el alumno que agredió a su maestra en una escuela secundaria en Ramos Arizpe fue trasladado a otro plantel en el que continuará sus estudios, pero antes recibirá clases a distancia.

En entrevista con medios, indicó que la maestra tampoco regresará en breve a las aulas porque ahora desempeñará una función administrativa hasta que se esclarezca la investigación por estos hechos ocurridos el pasado cuatro de octubre.

"El joven fue reubicado en otra secundaria, en este momento se encuentra a distancia, está recibiendo toda la atención académica y educativa respectiva. Él continúa en otra secundaria y de momento estará recibiendo clases a distancia, pero se le estará dando toda la atención socioemocional”, declaró.

Prometen apoyo para los implicados en agresión

El titular de la Secretaría de Educación lamentó el percance registrado en la escuela secundaria de Ramos Arizpe y afirmó que se trató de un caso aislado. Además, insistió en que la dependencia a su cargo apoyará a todos los involucrados en el caso para que puedan seguir con la vida académica.

“Fue un caso aislado, pero estamos apoyando a ambas partes, tanto a la maestra como al joven... Nosotros solamente prestamos todas las herramientas para poder ayudar y coadyuvar a que todo se solucione”, añadió sobre la investigación que inició la Fiscalía de Coahuila.

Vinculan a proceso a menor que agredió a su maestra

La semana pasada, un juez de control vinculó a proceso al estudiante que atacó a su maestra y reclasificó el delito de feminicidio en grado de tentativa a lesiones leves. Azaid "N" también recibió medidas cautelares y atención psicológica por el caso que se difundió en redes sociales.

El menor de edad ya no estará bajo la medida de resguardo domiciliario, pero deberá presentarse cada 15 días ante un juez y tendrá prohibido portar armas o acercarse a la víctima en tanto se esclarece la investigación por parte de la Fiscalía.