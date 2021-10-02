VIDEO: Maestra de guardería le fractura la pierna a un niño en Florida

El video de una maestra de guardería maltratando a un niño de un año de edad, causó indignación entre los usuarios de las redes sociales, pues el menor terminó con una fractura de tibia y peroné.

Las cámaras de seguridad de la guardería captaron el momento en el que la docente sacó de un columpio mecánico al niño y luego de alzarlo cerca de un metro de altura, lo dejó caer al suelo.

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El pequeño de un año de edad comenzó a llorar y después ya no pudo apoyarse con su pierna izquierda; sin embargo, poco le importó a la maestra, que en lugar de atender al menor siguió con su rutina.

El maltrato no terminó ahí, pues unos minutos después, la maestra estaba recostada en el piso, de pronto se levantó para golpear en la cabeza al pequeño porque no dejaba de llorar.

Más tarde, tomó al menor y se sentó en una silla mecedora para darle una mamila, pero los golpes continuaron y la mujer jaloneó la pierna del pequeño con mucha fuerza.

Los hechos se registraron el pasado 8 de septiembre en la guardería Time of Wonder, ubicada en Tampa, Florida, Estados Unidos.

Maestra detenida por golpear a un niño en la guardería

Los padres del menor lo llevaron al médico, donde descubrieron que el niño tenía fractura de tibia y peroné; los especialistas informaron que las lesiones en su pierna se trataban de un claro caso de agresión infantil.

Por lo que las autoridades intervinieron, y al revisar las cámaras de seguridad de la guardería descubrieron el maltrato físico del que fue víctima el niño y procedieron a detener a la maestra Yamirka Menéndez, de 51 años de edad, acusada de maltrato infantil.

Además, otra profesora, que también aparece en los videos, fue detenida por no denunciar los abusos que se cometieron en la guardería. Ambas enfrentarán a la justica, mientras el bebé sigue recuperándose de la fuerte lesión.

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