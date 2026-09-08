El costo ‘invisible’ de la pirotecnia: Niños con quemaduras y cientos de muertos por el mal uso en las fiestas patronales de México

En los últimos años, varias fiestas patronales en México han terminado en tragedia, todas ellas con un factor en común, el uso de pirotecnia sin ninguna regulación ni vigilancia, poniendo en riesgo la vida de las y los niños. La catástrofe más reciente ocurrió en Temascalcingo, Estado de México (Edomex), que dejó varios muertos y casi cien heridos, entre ellos menores de edad.

Tan solo en el primer semestre de 2026, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atendió alrededor de 18 personas por lesiones provocadas por el uso de pirotecnia, siete de ellas eran niños.

“Es un tema que hemos tenido por muchos años (...) A pesar de las regulaciones, la gente insiste en que se debe seguir a cabo. Sabemos que es una cultura y no podemos nosotros como fundación terminar con ella, pero sí es importante que sepan el detalle de todos los accidentes por niños que hemos tenido”, explicó la directora de prevención de la fundación Michou y Mau, Annelise Vilchis Otto.

Cronología de explosiones por pirotecnia: Las tragedias que han marcado a México

Los accidentes por el mal uso de pirotecnia son un problema común en México.



2026 - La explosión del Mercado de San Pablito , en el municipio de Tultepec, Estado de México. Dejó 46 muertos y 80 heridos.

, en el municipio de Tultepec, Estado de México. Dejó 46 muertos y 80 heridos. 2018 - Explosión en la Saucera en Tultepec, Edomex. Un saldo de 24 muertos y 49 heridos.

2022 - Accidente en Huejutla, Hidalgo, dejando un saldo de 17 personas heridas.