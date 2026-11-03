Partículas PM10 empeoran la calidad del aire: así opera el Hoy No Circula este martes

¿Vas a sacar el auto? A pesar de que varios descansaron el lunes 2 de noviembre por el Día de Muertos, esto no fue suficiente para reducir la presencia de contaminantes en la Ciudad de México (CDMX) por lo que este martes sigue activo el programa Hoy No Circula.

El programa operará de manera normal el martes 3 de noviembre en las 16 alcaldías de la capital y en 40 municipios del Estado de México (Edomex).

¿Qué autos NO circulan este martes 3 de noviembre en CDMX y Edomex?

¡Toma nota! El programa ambiental limita la circulación de vehículos en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) con el objetivo de reducir y controlar la emisión de contaminantes a la atmósfera.

Para este martes, las medidas del Hoy No Circula aplican para los siguientes autos:



Autos con engomado color rosa.

Autos con terminación de placas 7 y 8.

Autos con hologramas de verificación 1 y 2.

Hoy No Circula martes|CAMe

¿Cómo saber si mi carro circula hoy?

Puedes saber si tu carro puede transitar utilizando la plataforma oficial del Hoy No Circula o revisando los datos principales de tu vehículo.

Para hacer la consulta, ten a la mano tu tarjeta de circulación con los siguientes datos:



Último dígito de la placa de tu automóvil.

Holograma de verificación (Exento, 00, 0, 1 o 2).

Color del engomado (amarillo, rosa, rojo, verde o azul)

Para que no te pierdas, a continuación te dejamos el calendario completo del programa que opera de lunes a sábado, en un horario de 5:00 am y hasta las 22:00 horas.



Lunes: Engomado amarillo, placas terminación 5 y 6

Martes: Engomado rosa y placas terminación 7 y 8

Miércoles: Engomado rojo y placas terminación 3 y 4

Jueves: Engomado verde y placas terminación 1 y 2

Viernes: Engomado azul y placas terminación 9 y 0

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

Mientras que el primer y tercer sábado de cada mes, no circulan los autos con Holograma 1 y placa con terminación impar (1, 3, 5, 7, 9).



El segundo y cuarto sábado de cada mes, no circulan los autos con Holograma 1 y placa con terminación par (0, 2, 4, 6, 8).

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

¡No te vayas a gastar la quincena! Para este 2026, la multa es de 20 a 30 UMA , equivalente a un rango aproximado de 2 mil 346 a 3 mil 519 pesos, según el valor actual.

El vehículo también puede ser remitido al depósito vehicular, conforme a la normativa aplicable, así que si no quieres darle un golpe a tu quincena larga, mejor revisa las placas de tu vehículo.

