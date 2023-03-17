AMLO se lanza contra el INE por compensación a Lorenzo Córdova tras su salida

Durante la conferencia matutina del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habló sobre la compensación del presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, tras su salida en abril, la cual ronda en casi los dos millones de pesos.

“¿Qué significa este dinero que se va a llevar el presidente del INE? Significa que tienen una caja de ahorro especial”, mencionó AMLO.

En ese sentido, afirmó que son de las cosas que tienen que corregir, su gobierno lo intentó; sin embargo, las prestaciones de los altos funcionarios son "onerosas" y ofenden a la mayoría de los mexicanos.

Aseveró que es algo que no ocurre en el Poder Ejecutivo, además de que se tomó la decisión de reducir los sueldos, así como quitar todas esas prestaciones y privilegios.

“Puede ser legal pero es inmoral. Esos son los conservadores que se oponen a los cambios y a la transformación y engañan con la consigna del INE no se toca”, afirmó AMLO.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ criticó al #INE tras revelar que pagará 1.9 millones al consejero presidente, Lorenzo Córdova, por término de su administración pic.twitter.com/s8rxga211N — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 17, 2023

Lorenzo Córdova saldrá con casi dos millones de pesos cuando deje el INE

Fue el pasado 16 de marzo cuando se dio a conocer que tras la salida de Lorenzo Córdova del INE, este se llevará un millón 934 mil pesos. Asimismo, los consejeros Ciro Murayama, José Roberto Ruiz y Adriana Favela, quienes ocuparon este cargo desde abril de 2014, tendrán una compensación de un millón 663 mil pesos.

El anuncio de cuánto recibiría Lorenzo Córdova y los consejeros salientes sucedió después de que Movimiento Regeneración Nacional (Morena), exigiera que el INE diera a conocer el monto.

Carla Humphrey queda fuera de la carrera presidencial del INE

El pasado 15 de marzo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fdereración (TEPJF), dejó fuera de la carrera por la presidencia del INE, el argumento fue que esto abriría la puerta a que ampliara su periodo como consejera electoral más allá de los 9 años que marca la ley.

La consejera Carla Humphrey llegó al INE en 2020. A partir de la convocatoria para renovar cuatro consejerías que quedarán vacantes en abril presentó su postulación a la presidencia del INE